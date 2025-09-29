Potomek Čiurlionisa: Litewski Rok Kultury we Włoszech nie może ucierpieć z powodu nowego ministra

Rokas Zubovas wystąpi 5 października w Pałacu Prezydenckim w Rzymie, gdzie odbędzie się inauguracyjny koncert Litewskiego Roku Kultury w Włoszech. Wraz z włoskimi muzykami z kwartetu smyczkowego EOS wykona utwory M. K. Čiurlonisa. W koncercie wezmą udział przywódcy Włoch i Litwy.

„Moim zdaniem haniebna i wstrętna jest decyzja socjaldemokratów, by oddać stery kultury Litwy partii, która całkowicie się zdyskredytowała. Również żałosne wydaje mi się, że prezydent, który tyle mówił o naszych wartościach i tożsamości, nie potrafił powstrzymać tego procesu” – napisał potomek kompozytora w mediach społecznościowych. „Żałosny nowy minister, który wciąż nie rozumie, w jakie tarapaty go wpędzono, na pewno nie zasługuje na to, by niszczyć wizerunek Litwy na świecie i na pewno nie jest wart poświęcania programu 150-lecia Čiurlonisa. To tylko ucieszy siły, które chcą siać chaos w Litwie i które umieściły go na tym stanowisku. Mam nadzieję, że zrozumiecie moją decyzję o udziale w koncercie w Rzymie, który otworzy Litewski Rok Kultury we Włoszech” – dodał.

Zubovas podkreślił, że Litewski Rok Kultury w Włoszech jest ważnym elementem litewskiej dyplomacji na całym świecie, a dzięki wydarzeniom poświęconym M. K. Čiurlonisowi, świat może zobaczyć Litwę jako kreatywny, świetlisty i duchowy kraj.

Wydarzenia w ramach Litewskiego Roku Kultury w Włoszech będą trwały przez cały rok. Program obejmie sztuki wizualne, teatr, taniec, nową operę, muzykę, kino, literaturę i historię. Główne wydarzenia odbędą się w północnych i centralnych regionach Włoch – Rzymie, Bolonii, Turynie, Mediolanie i Wenecji. To w tych miastach odbywają się największe i najbardziej znane targi sztuki, biennale i festiwale, które przyciągają szerokie audytoria.

Sam minister kultury Ignotas Adomavičius w poniedziałek poinformował, że nie zamierza brać udziału w inauguracyjnym koncercie.

Redakcja ZW.LT przypomina, że powołanie nowego ministra wywołało oburzenie części społeczności kulturalnej. W ciągu tygodnia odbyły się dwa protesty, a w największych miastach Litwy miały miejsce demonstracje. Społeczność kulturalna zapowiedziała także ostrzegawczy strajk na 5 października.

Ponadto organizatorzy wielu znanych festiwali i targów kulturalnych oświadczyli, że nie będą wspierać wydarzeń objętych patronatem prezydenta Gitana Nausėdy.

Przedstawiciele litewskiej kultury domagają się, aby kontrowersyjna partia „Świt nad Niemnem”, której lider jest oskarżony o antysemityzm, nie sprawowała kontroli nad Ministerstwem Kultury.