Portale polonijne włączają się w akcję „Opowiadamy Polskę Światu”; publikują teksty o rodzinie Ulmów

Teksty prezydenta Andrzeja Dudy, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, abp. Stanisława Gądeckiego, abp. Adama Szala, historyków – prof. Wojciecha Roszkowskiego, Karola Nawrockiego, Mateusza Szpytmy, a także publicysty Jana Rokity, opublikowane w polskim miesięczniku „Wszystko co Najważniejsze”, ukazują się w opiniotwórczych mediach i na portalach opinii w ponad 70 krajach świata. To kolejna odsłona projektu Instytutu Nowych Mediów „Opowiadamy Polskę światu”.

Do akcji przyłączyły się liczne media polonijne. Grecki portal dla Polonii Polonorama i włoski Polacy we Włoszech opublikowały tekst ministra Glińskiego „Naszym obowiązkiem jest pamiętać”, w którym pisze on o tym, że wrzesień to „miesiąc zajmujący szczególne miejsce w pamięci i świadomości historycznej Polaków wspominających dramatyczne doświadczeniami narodu polskiego w XX w.”. W tym roku okazją do zadumy była dla Polaków uroczystość, wyniesienia do szeregu błogosławionych Kościoła katolickiego rodziny Ulmów – „Polaków, którzy dali w okresie próby taki właśnie przykład skrajnego poświęcenia, którzy pomimo groźby kary śmierci nie odmówili schronienia dwóm żydowskim rodzinom, ponosząc z rąk niemieckich okupantów cenę najwyższą”, jak zauważył minister kultury.

Uroczystość odbyła się 10 września w Markowej. Również 10 września 2023 r. po raz pierwszy obchodzony był Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny, nowe święto państwowe. Zostało ono wyznaczone na ten dzień, ponieważ 10 września 1943 r. w wielkopolskiej Mosinie przeprowadzono aresztowania kilkudziesięciorga polskich dzieci, „stanowiące ponure zwieńczenie masowej akcji represyjnej, w ramach której ujęto wiele polskich rodzin podejrzanych o współpracę z podziemiem niepodległościowym”.

Prowadzony z kolei przez Polonię australijską portal Polish Express opublikował na swoich łamach artykuł autorstwa Jana Rokity „Zamordowani za ludzką dobroć”, w którym publicysta podkreśla, że jedynie w okupowanej w czasie II wojny światowej przez Niemców Polsce za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. Rokita przypomniał w eseju, że zamordowana przez Niemców rodzina Ulmów przez półtora roku ukrywała i żywiła dwie rodziny żydowskie, łamiąc w ten sposób niemieckie prawo, które w okupowanej Polsce nakazywało każdego Żyda wydać w ręce niemieckich władz, tak by te mogły niezwłocznie pozbawić go życia. Teraz, po wyniesieniu rodziny Ulmów do szeregu błogosławionych, można modlić się do Józefa, Wiktorii i każdego z ich siedmiorga dzieci albo też zwracać się do Boga za ich duchowym pośrednictwem – napisał Rokita. W niedzielę tekst „Zamordowani za okazanie dobroci” był najczęściej czytanym artykułem na portalu francuskiego dziennika „L’Opinion”.

„Opowiadamy Polskę Światu” to realizowany od 2017 r. największy pod względem zasięgu projekt promocji polskiej historii, kultury i nauki. Miliard sześćset pięćdziesiąt milionów (1 650 000 000) to zasięg tekstów opublikowanych we wrześniu 2022 r. w ponad 70 krajach, bez płatnych powierzchni reklamowych. Projekt realizowany jest przez zespół Instytutu Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika opinii „Wszystko co Najważniejsze”, we współpracy z Polską Fundacją Narodową, Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polską Agencją Prasową.

Wszystkie teksty projektu w wielu wersjach językowych zostały opublikowane na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.