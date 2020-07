Pomiechówek jest i będzie miejscem pamięci o tych, którzy zostali bestialsko zamordowani

W czwartek, szef polskiego MON uczestniczył w uroczystości z okazji rocznicy egzekucji żołnierzy podziemia niepodległościowego w Forcie III Twierdzy Modlin w Pomiechówku.

– Przywracamy dziś pamięci tych, którzy zostali pomordowani. Oddajemy im hołd. Obiecujemy, że nie dopuścimy do tego, żeby zapomniano o nich. Obiecujemy, że nie dopuścimy do tego, aby ofiary nie były nazywane ofiarami, a kaci nie byli nazywani katami – mówił minister podczas uroczystości.

W lipcu 2019 minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o stworzeniu w Forcie III miejsca pamięci i udostępnieniu go zarówno dla badaczy, jak i dla osób, które chcą oddać cześć zamordowanym.

Zaapelował wówczas również do wszystkich, których losy w jakikolwiek sposób łączą się z obozem, o przekazywanie wszelkiego rodzaju pamiątek, memorabiliów, relacji i wspomnień.

– Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy opiekują się tym miejscem. Przede wszystkim Wojsku Polskiemu, ale także przedstawicielom Instytutu Pamięci Narodowej i przedstawicielom polskiego samorządu. Dziękuję, że to miejsce jest przywracane. Zobowiązuję się do tego, że to miejsce będzie miejscem upamiętnienia poległych za ojczyznę – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Szef MON w trakcie uroczystości złożył kwiaty przy pomniku poświęconym żołnierzom Armii Krajowej oraz na mogiłach ofiar niemieckich zbrodni, które znajdują się w Forcie III Twierdzy Modlin.

Fort III Twierdzy Modlin w Pomiechówku jest jednym z największym na terenie województwa mazowieckiego miejscem niemieckich zbrodni popełnionych na obywatelach II RP – Polakach i Żydach.