„Polskie serce pękło – Katyń ’40”

vdu

– Dziś pokolenie wojenne powoli odchodzi i naszym obowiązkiem jest przechowywanie pamięci, dlatego że nie ma przyszłości bez szacunku i pamięci o przeszłości – mówiła marszałek Witek na konferencji przedstawiając cele konkursu. – Nie można tutaj być w tym muzeum i nie mieć emocji. Nie można tutaj być i nie wspominać tych, którzy w latach 1939 – 1940 bestialsko byli mordowani przez Sowietów w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Katyniu, Bykowni. My chcemy o nich pamiętać – podkreśliła.

Konkurs plastyczny będzie dotyczył pocztówki z Katynia, z kolei część literacka będzie związana z odpowiedzią na pytanie: dlaczego musimy pamiętać o Katyniu? W Komitecie Honorowym konkursu znaleźli się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Przewodniczącym Komitetu będzie prezydent RP Andrzej Duda. Marszałek Witek poinformowała także, że na czele komisji konkursowej stanie prof. Tadeusz Wolsza. – Bardzo bym chciała, żeby to był konkurs rzeczywiście ogólnopolski, żebyśmy zachęcili, i tu apel do nauczycieli, wszystkich uczniów do tego, żeby tę pamięć w sobie przechowywali, żeby się tym zainteresowali – zaapelowała Elżbieta Witek.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że ci, którzy zostali zamordowani w Katyniu „oddali swoje życie za Polskę”. – Zostali zamordowani, dlatego że byli Polakami co jest oczywistym dowodem ludobójczego charakteru tej zbrodni. Zbrodni przeprowadzonej w 1940 r. przez funkcjonariuszy Rosji sowieckiej, na polecenie Stalina – przypomniał szef MON. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powiedział, że zbrodnia katyńska była „największą zbrodnią w czasie II wojny światowej, dokonaną na jeńcach wojennych”. – To jest wielki wstrząs i wielki wyrzut sumienia, musimy pamiętać o tym wydarzeniu i pokazywać je światu, przypominać o tym – powiedział minister Kamiński.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski ocenił, że inicjatywa marszałek Sejmu „pozwoli w jeszcze szerszym stopniu rozpropagować wśród polskich uczniów pamięć o ofiarach mordu dokonanego przez Rosję sowiecką”. – Jako ministerstwo oczywiście zadbamy, aby informacje o konkursie, jego regulaminie, zasadach, terminach jak najszerzej dotarły do polskich szkół, aby jak największa liczba polskiej młodzieży mogła w tym konkursie wziąć udział, nie tylko ze szkół w Polsce, ale także ze szkół polskich funkcjonujących w różnych państwach – zapowiedział Dariusz Piontkowski. Kolejny z uczestników wydarzenia – prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek – ocenił, że udział polskiej młodzieży w tym konkursie „unieważnia zamysł zbrodniarzy, zamysł sprawców, żeby dokonać zbrodni katyńskiej, żeby nie było już Polaków, którzy będą marzyć, będą walczyć o wolną i niepodległą Polskę”.

Przed konferencją Marszałek Sejmu wraz z ministrami i prezesem IPN złożyli wiązanki pod tablicami upamiętniającymi pomordowanych przez NKWD.

źródło: sejm.gov.pl