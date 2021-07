Polskie produkcje na festiwalu w Karlowych Warach

„Bliscy” to urzekająca i melancholijna opowieść o everymenach i ich poważnych problemach, a jednocześnie mix gatunków: kryminału, komedii i dramatu. To drugi pełnometrażowy film Grzegorza Jaroszuka, reżysera młodego pokolenia, który zdążył zasłynąć jako twórca posługujący się tak ryzykownymi środkami jak absurd, groteska czy slapstick.

Film miał swoją premierę na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie był prezentowany w Konkursie Głównym. W rolach głównych występują Olaf Lubaszenko, Izabela Gwizdak i Adam Bobik, a także Piotr Żurawski. Za zdjęcia odpowiadają John Magnus Borge i Robert Lis, za muzykę Petr Ostrouchov, za montaż Krzysztof Komander, za scenografię Magdalena Dipont i Paweł Baryła, za kostiumy Hanka Podraza, a za dźwięk Michał Fojcik. Producentami filmu są Agnieszka Kurzydło i Karla Stojáková. Film został wyprodukowany przez polską MD4 i czeską Axman Production, w koprodukcji z EC1 − Miasto Kultury.

W ramach wydarzenia branżowego KVIFF Eastern Promises, które odbędzie się online w dniach 28 lipca-12 sierpnia zaprezentowane zostaną trzy produkcje. W sekcji Works in Progress będzie to polsko-brytyjsko-niemiecki projekt „Faggots, Friends” w reż. Alex Baczyński-Jenkins, z kolei w sekcji Work in Development będzie to izraelsko-rosyjsko-polska „Aliya” Dekela Berensona.

W części First Cut+ pokazany zostanie pełnometrażowy debiut fabularny Grzegorza Mołdy, „Matecznik”. Film jest dofinansowany przez PISF w ramach priorytetu przeznaczonego dla filmów mikrobudżetowych.

W rolę Marty wcieliła się nagradzana choreografkę, tancerkę i performerkę – Agnieszkę Kryst, a partnerować jej będzie wybrany z ponad dwustu kandydatów Michał Zieliński. Scenariusz do „Matecznika” Grzegorz Mołda napisał wspólnie z Moniką Powalisz. Koncepcja wizualna została opracowana z niemiecką operatorką zdjęć Constanze Schmitt i scenografką Melą Melak. Za kostiumy odpowiada Małgorzata Fudala, a za charakteryzację – Anna Buttny. Kierownictwo produkcji objęła Aleksandra Orzechowska-Madejska. Producentem filmu jest Izabela Igel (Harine Films). Obraz powstaje w koprodukcji z Telewizją Polską.