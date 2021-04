Polskie Nagrody Filmowe: Orły 2021

Z powodu pandemii Polska Akademia Filmowa zmieniła reguły kwalifikowania do konkursu i przyznawania swoich nagród. Wydłużono o dwa miesiące, do końca lutego, czas kwalifikowania zgłaszanych produkcji. Po raz pierwszy też w ponad 20-letniej historii Orłów, do konkursu dopuszczono również te produkcje, które w czasie zamknięcia kin przez przynajmniej tydzień miały dystrybucję na platformach VOD.

W efekcie na liście filmów kandydujących do Polskiej Nagrody Filmowej znalazło się aż 131 filmów fabularnych, 83 dokumenty i 19 seriali. Orły 2021 zostaną wręczone na uroczystej gali, która odbędzie się pod koniec maja lub na początku czerwca. Wcześniej, 20 maja, zostanie uroczyście ogłoszone nazwisko laureata Nagrody Specjalnej „za osiągnięcia życia”.

Pełna lista tytułów kandydujących do Orłów: Orły | Finalna lista filmów kandydujących do Orłów 2021 (pnf.pl)

O Orła w najbardziej prestiżowej kategorii „Najlepszy film” powalczy w tym roku 40 produkcji, w tym 32 fabularne i 8 dokumentalnych. Nie jest tajemnicą, że jednym z faworytów do nagrody jest film „Zabij to i wyjedź z tego miasta” w reżyserii Mariusza Wilczyńskiego, pełnometrażowa animacja, która wygrała wcześniej Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Animacja Mariusza Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z tego miasta” to dużo więcej niż film: to 14 lat życia poświęconych na realizację tego niesamowitego, osobistego projektu. To przyprawiająca o dreszcze podróż w przeszłość własną i kraju, wywoływanie duchów ludzi i miejsc, terapeutyczna opowieść o rodzinie i wzruszający hołd dla przyjaźni. Ten pełnometrażowy debiut pierwszego polskiego twórcy animacji, któremu retrospektywę zorganizowało prestiżowe nowojorskie Museum of Modern Art (MoMa), zrodził się z potrzeby zrozumienia, wybaczenia i miłości. Film Wilczyńskiego wskrzesza dzieciństwo z całym jego bagażem udręk i zachwytów, przywołuje tych, którzy odeszli, by dać im nowe życie. Zanurzony w przywołanych z pamięci detalach, barwach, dialogach, dźwiękach, sytuacjach, głosach, „Zabij to…” staje się kroniką PRL-owskiego dzieciństwa i młodości przeżytej w czasach transformacji, opowieścią o zmieniającej się Polsce, o szarzyźnie nieoczekiwanie nabierającej rumieńców.

