Polskie filmy w programie Festiwalu Praw Człowieka Nepatogus kinas

Tegoroczna edycja festiwalu przebiegać będzie pod hasłem “My – oni” i potrwa od 10 października do 17 listopada w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach, Poniewieżu, Wiłkomierzu, Ucianie, Oniksztach, Mariampolu, Rakiszkach, Taurogach i Birżach. We współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie podczas tegorocznego festiwalu zaprezentowane zostaną dwa polskie filmy.

„Cienie Imperium” to reżyserski debiut Karola Starnawskiego z 2018 roku. Inspiracją dla dokumentu była książka Tomasza Grzywaczewskiego „Granice marzeń”, której autor – wraz z Dawidem Wildsteinem – odpowiada za scenariusz filmu. Na rubieżach dawnego Imperium Rosyjskiego trwają konflikty, o których zapomniała już światowa opinia publiczna. Ludzie zamieszkujący te rejony pragną tylko jednego: spokojnego życia. W tym sensie historie Aleksieja z Górskiego Karabachu, ukraińskiego żołnierza Tymura zmuszonego do opuszczenia okupowanego Krymu, oraz Litwina Aleksandra, który trafił do Gruzji na pograniczu separatystycznej Abchazji są podobne, mimo że ich ojczyzny oddalone są od siebie o wiele kilometrów. Górski Karabach, Ukraina oraz Gruzja to kolejne areny agresywnej polityki Rosji. To film o nadziei i próbach niepoddawania się, chociaż jest się tylko małym trybikiem w epicentrum politycznych i historycznych wydarzeń.

„Cienie imperium”. Polska, Armenia, Gruzja, Ukraina, 2018, 76 min., reżyseria Karol Starnawski, operator Filip Drożdż. Film w jęz. rosyjskim, polskim, ormiańskim, gruzińskim, ukraińskim, litewskim z napisami po litewsku i angielsku. Seanse:

12 października, godz. 17:30, Forum Cinemas „Vingis” (Wilno).

18 października, godz. 17:30, „Pasaka” (Wilno).Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu.

Fot. Materiały prasowe

„In touch” Pawła Ziemilskiego to z kolei opowieść o mieszkańcach wsi Stare Juchy na Mazurach, z której od początku lat 80-tych wyemigrowało do Islandii ponad czterystu mieszkańców. To ponad połowa całej społeczności. Duża odległość pomiędzy członkami rozbitych rodzin nie pozwala im na bezpośredni kontakt. Alternatywą w tej sytuacji pozostają tylko „spotkania” w świecie wirtualnym, szczególnie za pośrednictwem „Skype’a”. Film Pawła Ziemilskiego nie jest jednak dobrze znanym mieszkańcom Litwy opowiadaniem o członkach jednej rodziny mieszkających w różnych częściach świata. Reżyser poprzez nowatorską metodę wykorzystującą projekcje i nagrania rozmów Skype, buduje filmowe mosty pomiędzy Polską i Islandią i tworzy warunki do spotkań szczególnych.

„In touch” (Polska, Islandia, 2018, 62 min., reżyseria Paweł Ziemilski, operator Filip Drożdż). Film w języku polskim i islandzkim z napisami po litewsku i angielsku. Seanse: