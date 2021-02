Polski Teatr „Studio” w Wilnie podsumował rok jubileuszowy

W styczniu 2020 r. teatr dynamicznie rozpoczął nowy sezon, wracając do pięknej tradycji „Poniedziałków na Pohulance”, dzięki którym Polacy na Litwie mieli możliwość oglądać spektakle w języku polskim na najbardziej związanej z polską tradycją teatralną scenie Wilna. Niestety, wprowadzony w marcu na Litwie stan kwarantanny wymusił zmianę planów teatru. Po zamknięciu teatrów Polski Teatr „Studio” towarzyszył swoim widzom online, w ramach nowych inicjatyw, jak „Bajka na dzień dobry” czy też „Środy literackie online”.

W lutym 2020 roku Teatr wrócił znowu do Teatru na Pohulance z projektem „Polskie Poniedziałki na Pohulance” gdzie w ciągu kilku spotkań w tym historycznym teatrze zaprezentował spektakle „Tu mówi Szwejk”, „Powtórka z Czerwonego Kapturka”, „Dziewczynki”, „(NIE) Znana” czy „Na Wileńskiej Ulicy”.

Po rozpoczętej kwarantannie w marcu 2020 obchody Międzynarodowego Dnia Teatru „IDY TEATRALNE’2020” odbyły się prawie już w całości w wersji online. Korzystając z możliwości współczesnych środków przekazu i bardzo dobrej współpracy z polskimi mediami na Litwie, teatr organizował pokazy online swoich spektakli, które miały być pokazane na żywo, kontynuował także tradycję upamiętniania ważnych dla Polaków rocznic. Specjalne programy słowno-muzyczne przygotowane zostały i zaprezentowane na kanale YT teatru z okazji 3 Maja, 100-lecia Bitwy Warszawskiej, 11 Listopada oraz – obchodów 100 – rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Okazjonalny program kolędowy został przygotowany również na Święta Bożego Narodzenia. W czasie drugiej fali pandemii nagrany został również spektakl „Przygody Koziołka Matołka”, który jesienią jako bajka w odcinkach był pokazywany w polskich mediach na Litwie, a z okazji świąt, zamiast tradycyjnie organizowanego spektaklu z okazji choinki dla dzieci Oddziału Miejskiego ZPL, pokazany w całości uczestnikom wirtualnego spotkania.

Teatr bardzo aktywnie wykorzystał okresy złagodzenia zasad kwarantanny. Pomimo trudności, w 2020 roku udało się przygotować dwie premiery teatralne, zorganizować dwa międzynarodowe festiwale.

We wrześniu 2020 r. w Trokach odbyła się na żywo premiera spektaklu muzycznego „Witamy w kabarecie” w reżyserii Lili Kiejzik.

W grudniu 2020 r., w warunkach kwarantanny miała miejsce prapremiera online spektaklu „Troje w chacie”. Sztukę Piotra Kościńskiego w reżyserii Sławomira Gaudyna, której tematem są niezwykle bolesne, a nadal mało znane fragmenty historii Polaków na Wschodzie, czyli deportacje z okolic Marchlewska (dawniej i obecnie – Dowbysz) niedaleko Żytomierza na Ukrainie. Spektakl poruszający tak istotne zagadnienie spotkał się z dużym zainteresowaniem widowni i zostanie zaprezentowany na żywo, kiedy tylko pozwolą na to warunki epidemiologiczne.

Podczas III edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Trans/Misje, która odbyła się w dniach 13-20 września br. w Trokach i w Wilnie, widzowie mieli okazję wziąć udział w 38 wydarzeniach kulturalnych: spektaklach, performansach, koncertach i wystawach. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły widzom teatry oraz artyści z Litwy, Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier i Łotwy.

Rozpoczęty w październiku V Międzynarodowy Festiwal Monospektaklu „MONOWschód”, ze względu na ogłoszoną ponownie na Litwie kwarantannę organizatorzy zmuszeni byli przenieść do Internetu. W ten sposób stworzono symboliczną platformę spotkania teatrów z Litwy, Polski i Ukrainy, zachowany został kontakt z widownią, dotarto także do nowych odbiorców. W ramach festiwalu zaprezentowano 6 spektakli teatrów z Litwy, Polski i Ukrainy, z których dwa – „To mówi Szwejk” i „Witajcie w kabarecie” odbył się na żywo, a pozostałe można było oglądać online. Odbyły się również wirtualne wernisaże dwóch wystaw, które – stosując się do zaleceń epidemiologicznych – chętni mogli obejrzeć również osobiście w Wilnie i Trokach.

Zupełnie nowym i bardzo ważnym doświadczeniem była dla teatru współpraca z Telewizją Polską, która zrealizowała filmowe wersje dwóch najbardziej znanych spektakli Polskiego Teatru „Studio”.

17 września 2020 r. w TVP Polonia odbyła się telewizyjna premiera spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej”. Spektakl w reżyserii Sławomira Gaudyna, którego adaptacji telewizyjnej dokonała Maria Guz, jest adaptacją groteskowej powieści autorstwa Sergiusza Piaseckiego.

31 grudnia 2020 r. w TVP Wilno odbyła się premiera spektaklu muzycznego „Na wileńskiej ulicy”. Spektakl powstał prawie 20 lat temu z inicjatywy kierowniczki Polskiego Teatru „STUDIO” w Wilnie – Lilii Kiejzik, by pokazać Wilno jako wielokulturowe, wielonarodowościowe miasto z lat przedwojennych, gdzie na scenie Teatru na Pohulance brzmiało polskie słowo, a znani polscy aktorzy tworzyli jeden z głównych ośrodków teatralnych ówczesnej Polski.