Polska książka wyróżniona wśród tłumaczeń na język litewski

W głosowaniu zwyciężyła powieść „Ucho igielne” polskiego pisarza Wiesława Myśliwskiego, w przekładzie Kazysa Uscili, wydana przez wydawnictwo Mintis.

Jak twierdzi koordynator projektu Paulius Garbačiauskas, powtórzył się sukces 2018 roku, kiedy powieść „Ostatnie rozdanie” tego samego autora została wybrana jako najlepsza tłumaczona książka roku, także w przekładzie K. Uscili. „Litewscy wydawcy wzorowo reagują na światowe trendy, najważniejsze nagrody literackie” – uważa Garbačiauskas.

„Dana książka – to medytacja nad ludzkim losem, pamięcią, historią, nieustępliwym, niepowstrzymanym upływem czasu, sensem życia, dobrem i złem, miłością, tym, co tymczasowe i wieczne, a przede wszystkim związkami międzyludzkimi, co jest charakterystyczne dla całej twórczości Myśliwskiego – tajemnica, postrzeganie tej relacji, upływ czasu, ślady pozostawione przez nas i świat” – twierdzi tłumacz powieści Kazys Uscila. – Przedmiotem refleksji w książce nie są tymczasowe, powierzchowne, banalne zdarzenia, ale uniwersalne prawa i prawdy świata, ludzkie problemy egzystencjalne. Oczywiście, czytelnik musi również czuć odpowiedzialność.

Projekt jest finansowany przez Radę Kultury Litwy.