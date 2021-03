Polak z nominacją do Oscara

Tegoroczne rozdanie najsłynniejszych nagród filmowych będzie inne od pozostałych. Z powodu pandemii ceremonia wręczenia Oscarów została przesunięta na 26 kwietnia (start o 2:00 nad ranem czasu polskiego). Choć światowa kinematografia w ubiegłym roku została mocno poszkodowana, a wiele dużych produkcji nadal czeka na premierę, Amerykańska Akademia Filmowa i tak miała w czym wybierać.

Polski kandydat do Oscara „Śniegu już nigdy nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej oraz Michała Englerta nie znalazł się na oscarowej shortliście.

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła listę nominowanych do Oscarów za rok 2020. Nie zabrakło polskich akcentów – nominację zdobyła koprodukcja „Aida” oraz operator Dariusz Wolski za „Nowiny ze świata”. Uroczysta ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się w nocy z 25 na 26 kwietnia.

Na skróconej liście do Oscarów było też dzieło Mariusza Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z tego miasta” w kategorii pełnometrażowego filmu fabularnego. Ostatecznie jedynymi polskimi akcentami na tegorocznej liście nominowanych do Oscara są operator Dariusz Wolski za film „Nowiny ze świata” oraz międzynarodowa koprodukcja „Aida” współfinansowana przez PISF.

Dla Dariusza Wolskiego jest to dopiero pierwsza nominacja, mimo bardzo dobrej pozycji w Hollywood, jaką wyrobił sobie przez lata. Ceniony operator ma na swoim koncie takie filmy jak „Karmazynowy przypływ”, „Piratów z Karaibów”, „Alicję w Krainie Czarów”, „Prometeusza” czy „Marsjanina”. Akademia zdecydowała się go docenić dopiero za „Nowiny ze świata” z Tomem Hanksem w roli głównej.

Najwięcej nominacji, bo aż 10, otrzymał „Mank”, produkcja serwisu streamingowego Netflix w reżyserii Davida Finchera. Obraz nominowany m.in. w kategoriach Najlepszy film i Najlepszy reżyser, a za rolę w nim nominację otrzymał też Gary Oldman (Najlepszy aktor pierwszoplanowy) oraz Amanda Seyfried (Najlepsze aktorka drugoplanowa).

Pozostałe liczące się w stawce produkcje – „Ojciec”, „Judasz i czarny Mesjasz”, „Minari”, „Nomadland”, „Sound of Metal” oraz „Proces Siódemki z Chicago” – otrzymały po sześć nominacji każda.