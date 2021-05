Podsumowanie wyników rejonowego konkursu poezji religijnej „Maryjo, Matko moja”

Miesiąc maj jest w kościele katolickim miesiącem szczególnym. Miesiąc ten jest poświęcony czczeniu Maryi – Matki Boga i naszej Matki. Niemal w każdym kościele i w każdej kaplicy na Litwie przez cały ten miesiąc gromadzi się lud wierny, by wspólnie z kapłanami modlić się do Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Św. Jan Paweł II w swojej encyklice „Redemtoris Mater, 27” powiedział: „Ci, którzy z pokolenia na pokolenie, w różnych narodach i ludach ziemi, przyjmują z wiarą tajemnicę Chrystusa, Słowa Wcielonego i Odkupiciela świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako Jego Matki, ale zarazem szukają w Jej wierze oparcia dla swojej wiary”.