PKN ORLEN mecenasem Muzeum Józefa Piłsudskiego

Internetowa platforma Żołnierze Niepodległości jest kontynuacją prac prowadzonych przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Ciska, który w 2014 roku przygotował Wykaz Legionistów Polskich 1914–1918. Wówczas, w stulecie wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku udostępniło wykaz liczący ponad 30 tysięcy legionistów, co spotkało się z ogromnym społecznym zainteresowaniem. Obecnie nowa baza danych zawiera biogramy 56 tysięcy legionistów.

Przygotowana przez nas platforma internetowa Żołnierze Niepodległości to z jednej strony wirtualny pomnik poświęcony tym, którzy walczyli o niepodległość, a z drugiej program naukowy, który będzie kontynuowany i rozwijany przez kolejne lata – mówił Robert Supeł, Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Żołnierze Niepodległości nawiązują do Krzyża i Medalu Niepodległości, ustanowionych w 1930 roku z inicjatywy Aleksandry Piłsudskiej. Wybuch II wojny światowej przerwał nadawanie odznaczeń. Platforma ma więc upamiętnić i uhonorować nie tylko tych, którzy je otrzymali, ale też tych, którzy polegli lub nie zdążyli złożyć wniosku, przez co nie zostali wyróżnieni.

Objęcie mecenatem Muzeum Józefa Piłsudskiego i wsparcie projektu „Żołnierze Niepodległości” przez PKN ORLEN wynika ze społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również jest hołdem dla tych wszystkich, którym zawdzięczamy niepodległą Rzeczpospolitą. To bardzo ważny projekt, który pozwoli także przyszłym pokoleniom lepiej poznać historię naszego kraju – podkreślał Armen Artwich, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Korporacyjnych.

Platforma będzie sukcesywnie powiększana o biogramy weteranów Powstania Styczniowego, zesłańców syberyjskich, bojowców lat 1904–1907, oficerów Wojska Polskiego 1918–1920, żołnierzy poległych w wojnach 1918–1921, ochotników ze Stanów Zjednoczonych 1917–1919, powstańców wielkopolskich i śląskich oraz innych bojowników i żołnierzy walczących o niepodległość i granice kraju.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza do współpracy i współtworzenia portalu Żołnierze Niepodległości rodziny żołnierzy i bojowników, działaczy politycznych, a także pasjonatów historii, organizacje, instytucje oraz wszystkich zainteresowanych dziejami Legionów i losami ich żołnierzy. Informacje i dokumenty przekazywane przez odwiedzających portal zostaną poddane weryfikacji przez zespół naukowy pracujący pod kierunkiem prof. Janusza Ciska i prof. Grzegorza Nowika.

Źródło: orlen.pl