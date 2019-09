Olga Tokarczuk otrzymała tytuł Wielkiego Ambasadora Polszczyzny

vdu

Tytuł Ambasadora Polszczyzny przyznawany jest od 11 lat osobom i instytucjom o wybitnych zasługach w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny. Laureatów wyłania kapituła złożona z członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Po raz pierwszy gala Ambasador Polszczyzny odbyła się 10 listopada 2008 r. w Katowicach. Wielkim Ambasadorem Polszczyzny został wówczas pisarz Tadeusz Konwicki. W 2011 roku tytułem wyróżniono pośmiertnie dziennikarkę Krystynę Bochenek, w 2013 r. poetę i dramaturga Tadeusza Różewicza, a w 2015 r. pisarza Wiesława Myśliwskiego. Przed dwoma laty tytuł przypadł pisarzowi Jackowi Bocheńskiemu. W tym roku nagrodę odbierze Olga Tokarczuk.

Ambasadorem Polszczyzny w Mowie zostanie w niedzielę metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, a Ambasadorem Polszczyzny w Piśmie – pisarz Szczepan Twardoch. Tytuł Ambasadora Polszczyzny Regionalnej przypadnie kierownikowi Katedry Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego prof. Bogusławowi Wyderce, a tytuł Młodego (do 35 lat) Ambasadora Polszczyzny – pisarce i reportażystce Małgorzacie Rejmer.

Ponadto tytuł Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju, przyznawany – po konsultacjach z kapitułą – przez marszałka Senatu, otrzyma wietnamski naukowiec prof. Thuat Nguyen Chi, wykładowca literatury wietnamskiej i nauczyciel języka wietnamskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także tłumacz, autor przekładów na język wietnamski m.in. „Cesarza” Ryszarda Kapuścińskiego i „Lalki” Bolesława Prusa.

Nagrodę specjalną – tytuł Ambasadora Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej – przyznała Fundacja im. Krystyny Bochenek – byłej wicemarszałek Senatu, która zainicjowała przyznawanie tytułów Ambasadora Polszczyzny i sama została, po śmierci w katastrofie smoleńskiej, wyróżniona tym tytułem. W tym roku tytuł odbierze pisarka i poetka, autorka wielu popularnych opowiadań i wierszy dla dzieci, Agnieszka Frączek.

Wyróżniona tytułem Wielkiego Ambasadora Polszczyzny Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 r. w Sulechowie. Z wykształcenia jest psychologiem. Jej debiut powieściowy to wydana w 1993 r. książka „Podróż ludzi Księgi”, dwa lata później ukazała się jej kolejna książka – „E.E.”. Ogromny sukces doniosła trzecia powieść Tokarczuk pt. „Prawiek i inne czasy” (1996), za którą pisarka w 1997 r. otrzymała Paszport Polityki. W tym samym, 1997 r. otrzymała nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Rok później w księgarniach pojawił się „Dom dzienny, dom nocny” – książka zainspirowana historią okolicy, gdzie pisarka mieszkała – Sudetami i wsią Nowa Ruda. Inne książki Tokarczuk to m.in. „Gra na wielu bębenkach” (2001), esej „Lalka i perła” (2000), „Ostatnie historie” (2003), „Prowadź swój pług przez kości umarłych” (2009) – nominowana do nagrody Bookera 2019, czy „Księgi Jakubowe” (2014), wyróżnione Nagrodą Literacką Nike. Książka „Bieguni” (2008), również otrzymała Nagrodę Nike, a także Międzynarodową Nagrodą Bookera (najważniejszą brytyjską nagrodą literacką) i była też nominowana do amerykańskiej National Book Award.

W poprzednich edycjach nagrody Ambasadorami Polszczyzny zostali m.in. abp Tadeusz Gocłowski, prof. Andrzej Szczeklik, Bartek Chaciński, Danuta Szaflarska, Jacek Dehnel, Anna Dymna, Wojciech Młynarski, Andrzej Stasiuk i Andrzej Poniedzielski.