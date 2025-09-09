Pierwszy polski slam poetycki w Wilnie

Na czym polega slam
Slam to turniej na żywo. Poetki i poeci występują w pojedynkach, prezentując własne teksty – formuła jest otwarta: recytacja, improwizacja, melorecytacja, rap czy śpiew. Obowiązuje zakaz instrumentów, kostiumów i rekwizytów – liczy się głos, gest i wyobraźnia. O zwycięstwie decydują głosy publiczności; organizator przewiduje także „dziką kartę” jury dla osoby, która zasłuży na drugą szansę.
Organizacja i jury
Turniej poprowadzi Bożena Bednarek (Stowarzyszenie Szukamy Polski), wieloletnia organizatorka slamów w Białymstoku, redaktorka strony „Poeci w sieci”.
W jury zasiądą: Romuald Mieczkowski (poeta, organizator festiwalu), dr Małgorzata Wenclik (prodziekan Filii UwB w Wilnie) oraz Joanna Warecha (dyrektor TVP Wilno).
Nabór uczestników
- Limit: do 10 osób.
- Warunek: prezentacja własnych utworów w języku polskim, czas pojedynczego występu do 3 minut.
- Zgłoszenia: e-mail z krótkim biogramem na adres [email protected] (organizator festiwalu).
- Rejestracja na miejscu: możliwa do godziny przed startem turnieju.
Regulamin – najważniejsze punkty
- Turniej ma charakter rundowy; występy w pojedynkach.
- Czas wystąpienia: maksymalnie 3 minuty; tekst można czytać lub recytować z pamięci.
- Głosowanie: publiczność decyduje kartami (biała = zwycięstwo, czarna = przegrana). Czynni uczestnicy również mogą głosować.
- „Dzika karta”: jury może przyznać dodatkową szansę osobie odpadającej.
- Zakazy: instrumenty, kostiumy, rekwizyty.
- Zasady bezpieczeństwa i etyki: wystąpienia wulgarne, obraźliwe lub dyskryminujące mogą zostać przerwane, a autor/ka – zdyskwalifikowani.
- Prawa autorskie: zgłaszając się, uczestnik potwierdza prawa do prezentowanych wierszy i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w materiałach organizatorów i partnerów festiwalu: Filii UwB w Wilnie, TVP Wilno, Stowarzyszenia Szukamy Polski, „Poeci w sieci”.
Wydarzenie inauguruję młodzieżowy projekt poetycki Filii UwB w Wilnie – cykl spotkań literackich, których celem jest promowanie młodych talentów i tworzenie przestrzeni do wspólnego, żywego słowa.