Pierwszy polski slam poetycki w Wilnie

Na czym polega slam

Slam to turniej na żywo. Poetki i poeci występują w pojedynkach, prezentując własne teksty – formuła jest otwarta: recytacja, improwizacja, melorecytacja, rap czy śpiew. Obowiązuje zakaz instrumentów, kostiumów i rekwizytów – liczy się głos, gest i wyobraźnia. O zwycięstwie decydują głosy publiczności; organizator przewiduje także „dziką kartę” jury dla osoby, która zasłuży na drugą szansę.

Organizacja i jury

Turniej poprowadzi Bożena Bednarek (Stowarzyszenie Szukamy Polski), wieloletnia organizatorka slamów w Białymstoku, redaktorka strony „Poeci w sieci”.

W jury zasiądą: Romuald Mieczkowski (poeta, organizator festiwalu), dr Małgorzata Wenclik (prodziekan Filii UwB w Wilnie) oraz Joanna Warecha (dyrektor TVP Wilno).

Nabór uczestników

Limit: do 10 osób.

Warunek: prezentacja własnych utworów w języku polskim, czas pojedynczego występu do 3 minut.

Zgłoszenia: e-mail z krótkim biogramem na adres [email protected] (organizator festiwalu).

(organizator festiwalu). Rejestracja na miejscu: możliwa do godziny przed startem turnieju.

Regulamin – najważniejsze punkty

Turniej ma charakter rundowy; występy w pojedynkach.

Czas wystąpienia: maksymalnie 3 minuty; tekst można czytać lub recytować z pamięci.

Głosowanie: publiczność decyduje kartami (biała = zwycięstwo, czarna = przegrana). Czynni uczestnicy również mogą głosować.

„Dzika karta”: jury może przyznać dodatkową szansę osobie odpadającej.

Zakazy: instrumenty, kostiumy, rekwizyty.

Zasady bezpieczeństwa i etyki: wystąpienia wulgarne, obraźliwe lub dyskryminujące mogą zostać przerwane, a autor/ka – zdyskwalifikowani.

Prawa autorskie: zgłaszając się, uczestnik potwierdza prawa do prezentowanych wierszy i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w materiałach organizatorów i partnerów festiwalu: Filii UwB w Wilnie, TVP Wilno, Stowarzyszenia Szukamy Polski, „Poeci w sieci”.

Wydarzenie inauguruję młodzieżowy projekt poetycki Filii UwB w Wilnie – cykl spotkań literackich, których celem jest promowanie młodych talentów i tworzenie przestrzeni do wspólnego, żywego słowa.