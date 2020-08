Pierwsze zdjęcia i zwiastun do filmu „Chłopi”

Kadry filmowe nawiązują do malarstwa okresu Młodej Polski. Na dużym ekranie pojawią się interpretacje dzieł takich artystów jak: Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczółkowski. „Sceny początkowo nakręcimy z aktorami, zdjęcia potrwają 36 dni. Następnie każdą klatkę ręcznie namalujemy jako obraz olejny, łącznie powstanie ok. 72 tys. klatek. By tego dokonać, w projekcie weźmie udział ponad 50 malarzy pracujących w trzech studiach: głównym w Sopocie, w Serbii oraz na Ukrainie” – wyjaśnia Tomasz Wochniak, producent ze studia BreakThru Films.

Muzykę do filmu stworzy Łukasz L.U.C. Rostkowski, który w ramach międzynarodowej Rebel Babel Film Orchestra tworzy specjalny słowiański kolektyw muzyków folkowych, którzy tak jak malarze za pomocą tradycyjnych środków (instrumenty ludowe i śpiewy) stworzą magiczny i analogowy pejzaż dopełniający piękno malowanych obrazów. W rolę Jagny wcieli się Kamila Urzędowska, a na ekranie zobaczymy również m.in. Mirosława Bakę, Sonię Mietelicę, Roberta Gulaczyka, Ewę Kasprzyk, Andrzeja Konopkę, a także Małgorzatę Kożuchowską i Julię Wieniawę. Producentami filmu są Hugh Welchman i Sean Bobbitt, a dystrybutorem w Polsce będzie NEXT FILM.

Fabuła filmu i zwiastun koncepcyjny

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Prezentujemy też niepublikowany dotąd zwiastun koncepcyjny, który pokazuje, co planują twórcy.

Twórcy filmu

Reżyserka i scenarzystka Dorota Kobiela to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pomysłodawczyni, współautorka scenariusza, reżyserka i montażystka filmu „Twój Vincent”. Ta pierwsza pełnometrażowa animacja malarska na świecie zdobyła ponad 40 innych nagród na całym świecie, m.in.: Europejską Nagrodę Filmową, główną nagrodę na 20. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Szanghaju oraz nagrody Polskiej Akademii Filmowej „Orły”. Film był nominowany do Oscara, BAFTA czy Złotych Globów. Dorota Kobiela jest członkinią Amerykańskiej, Europejskiej i Polskiej Akademii Filmowej. Jest ekspertem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Od 10 lat związana zawodowo ze studiem BreakThru Films.

Współscenarzysta Hugh Welchman to absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, brytyjskiej National Film and Television School. Wyprodukował 16 filmów krótkometrażowych i dwa filmy pełnometrażowe dla studia BreakThru Films, zdobył ponad 60 nagród na międzynarodowych festiwalach, w tym Oscara za najlepszą animację krótkometrażową w 2008 roku za film „Piotruś i wilk” oraz Europejską Nagrodę Filmową za „Twojego Vincenta” w kategorii najlepszy film animowany.