Pejzaż nieoczywisty. Wernisaż Grzegorza Mroczkowskiego i Marzanny Wróblewskiej

vdu

„Jest to pierwszy krok ku galerii. W planach już są dwie wystawy osób powiązanych z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie” – poinformował zebranych we wtorkowe popołudnie Robert Bluj, znany wileński malarz oraz kurator wystawy.

Grzegorz Mroczkowski w Wilnie bywał wielokrotnie, gdzie prowadził nawet warsztaty malarskie. Natomiast Marzanna Wróblewska, które nota bene była wykładowczynią Roberta Bluja, do Wilna przybyła po raz pierwszy.

„Z panem Grzegorzem doszliśmy do wniosku, że obaj malujemy pejzaż. Może nie dla każdego na pierwszy rzut oka to jest oczywiste, ale inspiracją dla mnie i kolegi jest pejzaż, nie patrząc na to, że ta sztuka jest abstrakcyjna” – wyjaśniła na antenie Radia „Znad Wilii” Wróblewska.

„Mój temat „Pejzaż skonstruowany” oznacza pejzaż przepuszczony przez intelekt i który konstruuje, ale tak naprawdę to on mnie konstruuje. W swoich pejzażach zawsze szukam porządku” – wytłumaczył Mroczkowski.

Grzegorz Mroczkowski

Ur. 1 maja 1966 roku we Włocławku. 1981-1986 nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy.

Studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w latach 1989-1994.

W roku 1993 staż w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego w macierzystej uczelni.

W 1994 roku otrzymuje dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Gierowskiego.

Aneks pod kierunkiem prof. Edwarda Tarkowskiego w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego.

Od 1994 roku do dnia dzisiejszego zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego.

W roku 2001 uzyskał kwalifikacje I stopnia.

W roku 2003 zatrudniony w Instytucie Sztuk Pięknych w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Od roku 2008 zatrudniony w Instytucie Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W 2009 roku obrona przewodu habilitacyjnego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa i w tym samym roku otrzymuje stanowisko profesora Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W 2019 decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymuje tytuł profesora sztuk plastycznych.

Marzanna Wróblewska

Ur. w 1952 r. W 1976 r. dyplom na wydz. Malarstwa ASP w Warszawie w prac. Michała Byliny. 1976-1978 studia pod kierunkiem Józefa Szajny. Od 1981 r. prowadzi prac. Technik Malarstwa Sztalugowego na wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. W latach 1992-1997 prowadzi pracownię Malarstwa w EAS w Warszawie, pełniąc funkcję dziekana wydz. Malarstwa. W latach 1997-2008 prowadzi prac. Malarstwa na wydz. Sztuk Pięknych PR. W 2003 roku otrzymuje tytuł naukowy profesora. Od 2008 r. prowadzi prac. Malarstwa w IEA APS. W latach 2008-20010 pełni funkcje dyrektora IEA. Prezentowała malarstwo na ponad dwudziestu wystawach indywidualnych, brała udział w ponad stu wystawach w kraju i za granicą. Autorka wielu realizacji malarstwa monumentalnego. W roku 1992 eksponowała swoje prace w ramach prezentacji „Atelier 2” na weneckim Biennale Architektury. W 1999 roku otrzymała nagrodę SARP i Alcro-Beckers za malarstwo ścienne sal Cmentarza Południowego w Antoninowie. Od 1984 r. związana z Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp. Od 1985 r. jest uczestnikiem Międzynarodowych Konfrontacji Plastycznych SŁONNE.