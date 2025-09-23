„Pasaulių sutvėrimas” w Centrum Kultury w Solecznikach

Twórcy, wcześniej znani z projektu opartego na płótnach artysty „Angelų takai”, tym razem zapraszają widzów do nowej podróży, w której odsłania się mistyczny portret jednego z najsłynniejszych litewskich malarzy i kompozytorów. „Pasaulių sutvėrimas” zachęca, by z roli obserwatora przejść do roli współtwórcy własnego świata – świata kształtowanego barwami, muzyką i symbolami M. K. Čiurlionisa.

Czym jest to doświadczenie?

Projekt VR prowadzi przez metafizyczną odyseję inspirowaną obrazami Čiurlionisa, łączącymi mity archaiczne, narracje religijne i historie cywilizacji. Widzowie doświadczają cyklu stworzenia, rozkwitu, zagłady i odrodzenia świata, którego motywy obecne są m.in. w pracach: „Pasaulio sutvėrimas”, „Miestas”, „Tvanas”, „Žalčio sonata”, „Karalių pasaka” i in.

Interaktywność i muzyka

Wyjątkowość pokazu polega na wysokim poziomie interaktywności: spojrzenie widza wpływa na wirtualne otoczenie, determinuje wysokość i kierunek lotu, a każdy wybór i działanie rozszerza indywidualne doświadczenie. Warstwę dźwiękową – interpretację muzyki Čiurlionisa – przygotowali kompozytorzy Rokas Zubovas oraz Phil Von (Francja).

Gdzie i kiedy? Bilety, liczba miejsc, edukacje

Pokaz w Solecznikach odbędzie się 17–19 października w Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego (ul. Wileńska 48, LT-17116, Soleczniki).

Liczba miejsc jest ograniczona – organizatorzy, powołując się na doświadczenia z „Angelų takai”, zachęcają do wcześniejszego zakupu biletów (także voucherów). Bilety będą dostępne online oraz stacjonarnie w dniach wydarzenia w Centrum Kultury. Informacje i sprzedaż: angelutakais.lt/salcininkai/.

Dla szkół

Wyjątkowa oferta dla uczniów: „Pasaulių sutvėrimas” uczestniczy w programie Kultūros pasas. Chętne szkoły mogą skorzystać z bezpłatnych edukacji po wcześniejszej rejestracji: [email protected].

Projekt jest częścią ogólnokrajowej trasy – od 28 lutego prezentowany jest w stałych przestrzeniach (Wilno, Kowno, Kłajpeda, Druskieniki), w ramach akcji #PoLietuvą (12 miast) oraz w weekendowych pokazach (53 miasta i miasteczka).