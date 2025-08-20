Znad Wilii

Papież o negocjacjach w sprawie Ukrainy: jest nadzieja, ale trzeba jeszcze dużo pracować

Papież Leon XIV powiedział we wtorek, że jest nadzieja na zakończenie wojny na Ukrainie, ale dodał, że trzeba jeszcze dużo pracować. Tak skomentował przed powrotem z Castel Gandolfo do Watykanu kolejną fazę negocjacji.

PAP
fot. PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

„Jest nadzieja, ale trzeba jeszcze dużo pracować, dużo modlić się i znaleźć drogę, by iść naprzód” – oświadczył Leon XIV, pytany przez dziennikarzy o rozmowy, jakie odbyły się w poniedziałek w Waszyngtonie.

Na pytanie o to, czy rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem i innymi przywódcami zaangażowanymi w rozmowy, odparł, że z niektórymi z nich jest w stałym kontakcie.

Papież wyznał, że 100 pierwszych dni jego pontyfikatu były „błogosławieństwem Boga”.

Przed odjazdem z Castel Gandolfo pożegnał się z władzami miasteczka i wiernymi, którzy zebrali się przed papieską rezydencją, by go pozdrowić.

W ostatnim dniu krótkiego pobytu pod Rzymem papież Leon XIV pojechał przed południem do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na górze Mentorella. Znajduje się ono w Górach Prenestyńskich, na wschód od Rzymu. W miejscu odwiedzanym wielokrotnie przez Jana Pawła II Leon XIV spotkał się z polskimi ojcami Zmartwychwstańcami, którzy opiekują się sanktuarium. Ojcowie Zmartwychwstańcy to inaczej członkowie Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, międzynarodowej męskiej wspólnoty zakonnej, założonej w 1836 roku.

Rektor sanktuarium ojciec Adam Dźwigoń powiedział watykańskim mediom, że papież modlił się tam o pokój na świecie.

Zakonnicy oprowadzili Leona XIV po terenie sanktuarium. Papież odwiedził m.in. pokój papieski, w którym odpoczywali zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI. Papież zjadł następnie obiad ze Zmartwychwstańcami.

Leon XIV po pobycie w Castel Gandolfo, gdzie wypoczywał także w lipcu, wrócił do swojego dotychczasowego mieszkania w Palazzo del Sant’Uffizio blisko bazyliki Świętego Piotra, w którym mieszka od 2023 roku, gdy został mianowany przez papieża Franciszka prefektem Dykasterii ds. Biskupów. Pozostał w tym apartamencie po wyborze na konklawe w maju tego roku.

Dziennik „La Repubblica” podał, że pod koniec września planowane jest zakończenie remontu w papieskim apartamencie w Pałacu Apostolskim, do którego ma przenieść się Leon XIV.

Apartament stał przez ponad 12 lat pusty, bo Franciszek mieszkał w Domu Świętej Marty w Watykanie.

Według rzymskiej gazety prace remontowe na trzecim piętrze Pałacu Apostolskiego przedłużyły się, bo konieczne były także roboty hydrauliczne i usunięcie plam wilgoci, które powstały w ostatnich latach.

