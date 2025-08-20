Papież o negocjacjach w sprawie Ukrainy: jest nadzieja, ale trzeba jeszcze dużo pracować

„Jest nadzieja, ale trzeba jeszcze dużo pracować, dużo modlić się i znaleźć drogę, by iść naprzód” – oświadczył Leon XIV, pytany przez dziennikarzy o rozmowy, jakie odbyły się w poniedziałek w Waszyngtonie.

Na pytanie o to, czy rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem i innymi przywódcami zaangażowanymi w rozmowy, odparł, że z niektórymi z nich jest w stałym kontakcie.

Papież wyznał, że 100 pierwszych dni jego pontyfikatu były „błogosławieństwem Boga”.

Przed odjazdem z Castel Gandolfo pożegnał się z władzami miasteczka i wiernymi, którzy zebrali się przed papieską rezydencją, by go pozdrowić.

W ostatnim dniu krótkiego pobytu pod Rzymem papież Leon XIV pojechał przed południem do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na górze Mentorella. Znajduje się ono w Górach Prenestyńskich, na wschód od Rzymu. W miejscu odwiedzanym wielokrotnie przez Jana Pawła II Leon XIV spotkał się z polskimi ojcami Zmartwychwstańcami, którzy opiekują się sanktuarium. Ojcowie Zmartwychwstańcy to inaczej członkowie Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, międzynarodowej męskiej wspólnoty zakonnej, założonej w 1836 roku.

Rektor sanktuarium ojciec Adam Dźwigoń powiedział watykańskim mediom, że papież modlił się tam o pokój na świecie.

Zakonnicy oprowadzili Leona XIV po terenie sanktuarium. Papież odwiedził m.in. pokój papieski, w którym odpoczywali zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI. Papież zjadł następnie obiad ze Zmartwychwstańcami.

Leon XIV po pobycie w Castel Gandolfo, gdzie wypoczywał także w lipcu, wrócił do swojego dotychczasowego mieszkania w Palazzo del Sant’Uffizio blisko bazyliki Świętego Piotra, w którym mieszka od 2023 roku, gdy został mianowany przez papieża Franciszka prefektem Dykasterii ds. Biskupów. Pozostał w tym apartamencie po wyborze na konklawe w maju tego roku.

Dziennik „La Repubblica” podał, że pod koniec września planowane jest zakończenie remontu w papieskim apartamencie w Pałacu Apostolskim, do którego ma przenieść się Leon XIV.

Apartament stał przez ponad 12 lat pusty, bo Franciszek mieszkał w Domu Świętej Marty w Watykanie.

Według rzymskiej gazety prace remontowe na trzecim piętrze Pałacu Apostolskiego przedłużyły się, bo konieczne były także roboty hydrauliczne i usunięcie plam wilgoci, które powstały w ostatnich latach.