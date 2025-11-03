Papież Leon XIV odprawił mszę za zmarłego papieża Franciszka oraz kardynałów i biskupów

W tym roku tradycyjna msza, odprawiana na początku listopada, miała nadzwyczajny charakter, ponieważ modlono się także za zmarłego ponad pół roku temu Franciszka.

Leon XIV przypomniał w homilii, że jego poprzednik zainaugurował trwający Rok Święty i zmarł dzień po tym, gdy udzielił wielkanocnego błogosławieństwa Rzymowi i światu.

Podkreślił, że „umiłowany papież Franciszek”, jak go nazwał, oraz zmarli w ostatnim roku kardynałowie i biskupi żyli chrześcijańską nadzieją, głosili jej świadectwo i jej nauczali.

„Pan ich wezwał i ustanowił ich pasterzami swojego Kościoła, a oni swoją posługą doprowadzili wielu do sprawiedliwości, czyli prowadzili ich po drodze Ewangelii z mądrością, jaka pochodzi od Chrystusa” – mówił Leon XIV.

Dodał: – Niech z ich dusz zostanie zmyta każda plama i niech świecą jak gwiazdy na niebie.