Państwowy Kwartet Wileński przedstawi w Pałacu Balińskich arcydzieła romantyzmu

Państwowy Kwartet Wileński jest zdobywcą wielu prestiżowych międzynarodowych nagród, a jego historia trwa dłużej niż 55 lat! Jedną z misji zespołu jest szerzenie wiedzy o Wilnie na arenie międzynarodowej. Kwartet wystąpił w takich znanych miejscach, jak „Carnegie Hall“ (Nowy Jork), „Musikverein“ (Wiedeń), „Concertgebouw“ (Amsterdam), „Bayerische Rundfunk“ (Monachium), „Glen Gould studio“ (Toronto) i in. Kwartet wziął również udział w takich międzynarodowych festiwalach, jak „Schreyahner Herbst“, „Musica viva“, „Ükermerkische Woche“ (Niemcy), „Rencontres musicales le Prée“, „De Radio France et Montpellier“ (Francja), „West Cork“ (Irlandia) i in.

W związku ze 100-leciem proklamowania Niepodległości Litwy, Państwowy Kwartet Wileński zorganizował ogromne tourneé, w czasie którego zwiedził duże miasta Izraelu i Ukrainy, z różnorodnymi programami odwiedził wiele litewskich miast i miasteczek.

Wspólnie z Państwowym Kwartetem Wileńskim wystąpili tacy znani wykonawcy, jak Jurij Baszmet, Michel Lethiec, Merūnas Vitulskis, David Gering, Mūza Rubackytė i inni.

Zespół nagrał wiele płyt dla zbiorów radiowych. W takich krajach, jak Niemcy, Litwa, Rosja, Stany Zjednoczone, Meksyk, Francja, Szwecja i in. kwartet nagrał ponad 40 płyt winylowych oraz CD.

Na dany moment ostatnim dziełem kwartetu są nagrania twórczości kompozytora Jurgisa Karnavičiusa. Zostały one wykonane na zamówienie fińskiego studia „Ondine”. Karnavičius jest bardziej znany jako twórca oper, dlatego nowa płyta pozwoli na poznanie kompozytora z innej strony – jako autora kwartetów smyczkowych.

W czerwcu tego roku kierownik kwartetu Dalia Kuznecovaitė we Włoszech wystąpiła wspólnie z polskim pianistą Tymoteuszem Biesem. Koncert był poświęcony rocznicy podpisania Konstytucji 3 Maja. Według Kuznecovaitė, ignorowanie własnych korzeni i historii może się zakończyć praktycznie zniknięciem narodu. „Litwa ma czym się szczycić, jak ogólnie pod względem kultury, tak i uwzględniając tradycje muzyczne” – twierdzi skrzypaczka.

Według kwartetu, bardzo jest ważne zachowanie bogatych zasobów kulturalnych. „To my jesteśmy ludźmi kultury, więc musimy zachować tradycje naszego kraju. Jesteśmy w całodobowej walce z zapomnieniem, jego niszczycielską siłą. Dlatego jako muzycy jesteśmy również odpowiedzialni za to, co będzie fundamentem kultury przyszłości. Kształtowanie wartości jest jednym z naszych zadań” – twierdzi Kuznecovaitė.

W dzisiejszym koncercie można będzie usłyszeć, między innymi, utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. Według Kuznecovaitė, są wręcz dostosowane do wykonywania przez kwartety smyczkowe, ponieważ I skrzypce mogą wykonywać najtrudniejsze, najwyraźniejsze partie. To według tego instrumentu dostosowują się inni muzycy.

Koncert „Arcydzieła romantyzmu” (w składzie: Aistė Pilibavičiūtė – sopran, Dalia Kuznecovaitė – I skrypce, Artūras Šilalė – II skrzypce, Kristina Anusevičiūtė – altówka, Deividas Dumčius – wiolonczela) odbędzie się dziś (8 sierpnia) o godz. 15.00. Poprzedzi go o godz. 13.30 wykład „Zapoznanie się z najważniejszymi obiektami utrwalającymi Konstytucję 3 maja”, dr Laima Bucevičiūtė (Uniwersytet Witolda Wielkiego). Wstęp wolny!

Partnerzy: Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa

Sponsorzy: Samorząd Rejonu Solecznickiego, Ministerstwo Kultury

Republiki Litewskiej, Litewska Rada Kultury.