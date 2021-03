Pałac Władców planuje otwarcie dla zwiedzających. Pokaże wyjątkową kolekcję obrazów

Dana galeria obrazów składa się z prac wystawianych w międzynarodowych ekspozycjach. Obrazy zostały namalowane przez Wenecjan, Longobardów, Rzymian, Florentyńczyków, Sienian, Kalabryjczyków, Flamandów, a także artystów pochodzenia greckiego i polskiego.

„Jest to wyjątkowy gest. Może być porównywalny z inicjatywą Mykolasa Žilinskasa, kiedy jedna osoba sprawia, że muzeum może przedstawić całą kolekcję wyjątkowych prac. Cieszy też fakt, że na Litwę powracają pokazywane na międzynarodowych wystawach prace, które stały się zakładnikami pandemii – to sygnał, że normalne życie wkrótce również do nas powróci. Podkreślam, że szanowany przemysłowiec i mecenas, ale jednocześnie człowiek naprawdę skromny, dr Pranas Kiznis w taki sposób przywrócił na Litwę utracone oznaki europejskości Litwy, przynależność kraju do kultury łacińskiej i cywilizacji chrześcijańskiej. Wzbogacił w ten sposób ekspozycję muzealną i zbiory narodowe. To wielki krok patriotyzmu i postawy obywatelskiej” – mówi dyrektor muzeum, dr hab. Vydas Dolinskas.

„Mimo, że dorastałem w bezlitosnym środowisku i w trudnych warunkach, myślałem o tym, co można zrobić, aby służyć ludziom i pamięci tych, którzy odeszli. Takie działania dają mi satysfakcję i energię” – mówi mecenas, dr hab. Pranas Kiznis.

Prace zostały odebrane po dyskusjach z litewskimi i zagranicznymi historykami sztuki, po przeprowadzeniu szczegółowych badań w zakresie promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego oraz innych badań fizycznych. Planowane jest uroczyste otwarcie wystawy, a także wydanie specjalnego katalogu.

Daiva Mitrulevičiūtė, kierownik ds. stosunków międzynarodowych w Pałacu Władców, inicjator i kurator wystawy, nie ma wątpliwości, że ekspozycja podkreśli wagę miejsca ekspozycji. Jednocześnie stanie się imponującym wydarzeniem dla miłośników sztuki gotyckiej, renesansowej i barokowej oraz doskonałą przestrzenią edukacyjną do poznawania sztuki europejskiej i litewskich zbiorów historycznych.

„Aż sześć obrazów, które przybyły do ​​Wilna, powstało w XVI wieku, piętnaście – w XVII wieku. W tym czasie rezydencja Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie była centrum kultury i sztuki na poziomie europejskim. Zygmunt Waza i Władysław IV Waza nabywali dzieła sztuki w Rzymie, Florencji, Wenecji, Neapolu i innych włoskich miastach. Takie galerie można jeszcze zobaczyć w pałacach arystokratów w Rzymie czy Florencji” – twierdzi Mitrulevičiūtė.