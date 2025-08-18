Otwarto Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie

W imieniu marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej obecny był senator Krzysztof Kwiatkowski. W Ossowie pojawili się także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, żołnierze Wojska Polskiego, przedstawiciele władz lokalnych, kombatanci II wojny światowej, harcerze, duchowieństwo oraz rodziny bohaterów Bitwy Warszawskiej.

– „To muzeum jest przede wszystkim zwycięskie, a my potrzebujemy zwycięstw, tego ducha hartu (…). Dla budowy ducha narodu potrzebujemy wiktorii. Nie ma w naszej historii lepszej i tak bliskiej naszemu sercu, niż wiktoria warszawska. Pod nią może się podpisać każdy. Ona nie jest przypisana do jednego sektora, jednej grupy” – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaznaczył z kolei:

– „Niezależnie od tego jak będą układały się sojusze, w których jest Polska, powinniśmy pamiętać, że jesteśmy narodem, który jest zdolny do odwracania biegu historii”.

Nowo otwarte muzeum prezentuje wystawę stałą, obejmującą m.in. mundury i broń obu stron konfliktu, polskie i bolszewickie ulotki, a także plakaty propagandowe. Szczególną uwagę zwraca francuska armata oblężnicza de Bange’a. Ekspozycja została przygotowana w czterech modułach, które w nowoczesny, multimedialny sposób przedstawiają historię, łącząc archiwalne materiały filmowe, fotografie i dokumenty z dźwiękiem oraz specjalnie skomponowaną muzyką. Do budynku muzeum prowadzi 500-metrowa Aleja Zwycięstwa.

Bitwa Warszawska, nazywana „Cudem nad Wisłą”, zatrzymała w 1920 roku ofensywę Armii Czerwonej, broniąc niepodległości Polski i powstrzymując ekspansję bolszewizmu na Europę Zachodnią.