Orkiestra Akordeonowa Consona zamknęła festiwal „Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach”

Kierownik i dyrygent orkiestry Ričardas Sviackevičius zapewnia, że orkiestra już od wielu lat ma bardzo dobrą współpracę z Centrum Kultury w Solecznikach. „Często występujemy na organizowanych przez centrum wydarzeniach. Dla nas jest to wielki zaszczyt uwieńczyć festiwal „Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach”, w czasie którego nieraz przedstawialiśmy różnorodne programy. Zauważyłem, że w tegorocznym wydarzeniu brali udział rzeczywiście bardzo profesjonalni, znani i ciekawi muzycy. W końcu, byli nawet goście z Estonii. Sala pałacu w Jaszunach jest bardzo piękna, jest w niej dobra aura i świetna akustyka. Podoba się nam też, jak są organizowane wydarzenia” – powiedział kierownik w rozmowie z portalem zw.lt.

Program zamknięcia festiwalu nie jest przypadkowy, a tworzony z dokładnością. „Nie chcieliśmy dodawać utworów trudnych czy męczących dla słuchacza. W czasie koncertu wystąpiła również solistka Agnė Stančikaitė, która wykonała utwory bardziej popularne. Na scenie pojawił się też solista z Łotwy Raimonds Unguris, który przedstawił utwory łotewskich kompozytorów. To były student Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, który próbuje swoich sił również w kompozycji własnej muzyki. Już od wielu lat gra wspólnie z nami, również w koncertach zagranicznych” – twierdzi dyrygent, który już przeszło 20 lat kieruje zespołem.

Fot. Roman Niedźwiecki

W programie znalazł się również polonez Wojciecha Kilara, który podsumował dany koncert. „Chcieliśmy, aby na liście utworów znalazły się również polskie kompozycje. W ten sposób odnieśliśmy się nie tylko do tego, że dzisiaj mamy Zielną, ale również do Święta Wojska Polskiego oraz obchodów rocznicy podpisania Konstytucji 3-ego Maja, którym właśnie jest poświęcony festiwal” – tłumaczy muzyk.

Orkiestra w trakcie swoich występów przedstawia utwory, które nie są zwykle utożsamiane z muzyką akordeonową. „Akordeon zawsze kojarzy się z pewnego rodzaju muzyką rozrywkową, ludową lub po prostu wesołą. Zawsze jednak warto pracować nad aranżacjami. Gramy wiele utworów muzyki symfonicznej, które możemy dopasować do instrumentów. W końcu, do zespołu należy 12 muzyków grających w 5 partiach, więc sądzimy, że wykonywana przez nas muzyka brzmi dobrze. Nagrywamy wiele płyt, już od wielu lat tym się zajmujemy, więc mamy wprawę. Należy podkreślić, że nasza orkiestra jest jedynym takiego rodzaju zespołem w krajach bałtyckich. Są podobne studenckie zespoły lub te działające w szkołach muzycznych. W naszym wypadku, wszyscy są profesjonalistami, którzy nie tylko grają, ale również wykładają dla młodzieży” – wyjaśnia założyciel i kierownik „Consony”.

Fot. Roman Niedźwiecki

Przez prawie półtora roku orkiestra pracowała online. Dopiero latem powróciła do publicznych koncertów. Wystąpiła m.in. w Połądze. „Mamy dużo zaproszeń, na przykład, na koncert w wileńskim Ratuszu, który odbędzie się 11 września. Planujemy w październiku również przyjazd do Polski. Czekają na nas również we Francji. Musimy jednak obserwować sytuację pandemiczną. Na dany moment jesteśmy aktywni i wcześniej było nam naprawdę bardzo trudno przebywać w takim zamknięciu” – podsumowuje Ričardas Sviackevičius.

Festiwal wsparła: Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa

Sponsorzy: Samorząd Rejonu Solecznickiego, Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej, Litewska Rada Kultury.