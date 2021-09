Poprzednie edycje konkursu OPOWIEDZ MI O POLSCE – HISTORIE RODZINNE przypomniały dramatyczne losy żołnierzy spod Monte Cassino, zesłańców syberyjskich i więźniów obozów koncentracyjnych oraz – równie ciekawe – sceny z życia XIX i XX wiecznych kresowych miast i wsi.

Również w tym roku organizatorzy zachęcają do przejrzenia strychów i najgłębszych szuflad w poszukiwaniu pamiątek po bliskich. Niemal każda rodzina przechowuje przedmioty dokumentujące przeszłość przodków – przypominające wydarzenia, w których brali oni udział. Wydarzenia te są chwilami ważnymi zarówno dla naszych rodzin, jak i całego narodu polskiego. Stare fotografie, listy, wiekowe dokumenty i przedmioty codziennego użytku, mające już dzisiaj jedynie sentymentalną wartość – one wszystkie niosą ze sobą historie, które warto opisać i wysłać na konkurs portalu IDA.

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedstawicieli polskich środowisk działających poza granicami Polski. Przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz osoby dorosłe. Aby wziąć w nim udział należy przede wszystkim znaleźć w rodzinnych archiwach pamiątki związane z Polską, jej kulturą, historią, drogą do niepodległości lub walką o wolność ojczyzny. Potem trzeba zrobić im zdjęcia i opisać rodzinne skarby, opowiedzieć związane z nimi historie. Odpowiedzieć na pytania: Skąd się wzięły? Do kogo należały? Jak wiele znaczą dla Was i Waszych bliskich? Potem wystarczy już zebrać opracowane materiały (zdjęcia oraz teksty) i osobisty reportaż historyczny jest gotowy.

Na portalu IDA, w zakładce KONKURSY znajdziecie wpis OPOWIEDZ MI O POLSCE – HISTORIE RODZINNE 2021, a w nim załączniki niezbędne do wzięcia udziału w zabawie: kwestionariusz, zgodę rodziców (dla osób niepełnoletnich) oraz szczegółowy regulamin. Pracę konkursową razem z wypełnionym kwestionariuszem i zgodą rodziców (w przypadku dzieci i młodzieży) należy wysłać na adres: konkurs@ida.pol.org.pl.

Najlepsze historie rodzinne zostaną nagrodzone czytnikami książek elektronicznych, zegarkami smartwatch, książkami i grami planszowymi. Konkurs trwa do 28 listopada 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 grudnia 2021 r.

Link do ogłoszenia konkursu i regulaminu znajduje się tutaj!