Ogłoszono nominacje nagrody Akademii Filmowej Oscar 2022

Janusz Kamiński znalazł się w nominacji za zdjęcia z filmu Stevena Spielberga „West Side Story”. To adaptacja broadwayowskiego musicalu z 1957 r. Polak powalczy o Oscara z autorami zdjęć z filmu „Diuna”, który był nominowany w 10 kategoriach, oraz „Psie Pazury”, który otrzymał więcej – 12 nominacji.



Podobnie jak „West Side Story”, otrzymali również nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film Roku. Wśród 10 nominowanych w tej kategorii filmów znalazły się brytyjski komediodramat „Belfast” oraz amerykański film biograficzny „King Richard: Zwycięska rodzina”. Sam Steven Spielberg po raz kolejny otrzymał nominację za reżyserię.



Film krótkometrażowy



Polski dramat „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Łysiaka, którego producentem jest Maciej Ślesicki, został nominowany w kategorii najlepszy aktorski film krótkometrażowy. Spośród filmów zagranicznych w tym roku nominowano produkcje z Japonii, Danii, Włoch, Buthanu i Norwegii.



Film Jana Matuszyńskiego „Żeby nie było śladów” reprezentujący Polskę nie znalazł się na ogłoszonej „krótkiej liście” 15 kandydatów do nominacji.



Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej zostaną w tym roku wręczone po raz 94. Uroczystość odbędzie się 27 marca w Dolby Theatre w Hollywood.