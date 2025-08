Odnalezione insygnia władców wpisane do Rejestru Dziedzictwa Kulturowego

W piątek stosowne rozporządzenie podpisał minister kultury Šarūnas Birutis.

Wśród 58 obiektów uznanych za dobro o znaczeniu narodowym znalazły się insygnia i przedmioty grobowe polskich królów i wielkich książąt litewskich – Aleksandra Jagiellończyka, Barbary Radziwiłłówny oraz Elżbiety Habsburżanki.

– To niezwykłej wartości znaleziska, bezpośrednio związane z historią władców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ich wpisanie do rejestru to nie tylko formalność, ale zobowiązanie państwa do ich badania, ochrony i udostępnienia społeczeństwu – podkreślił minister Birutis.

Łącznie do rejestru wpisano 10 zestawów znalezisk – obok koron, berła czy pierścieni władców są tam również epitafium biskupa Benedykta Wojny, plakiety z kaplicy św. Kazimierza, pektorały i pierścienie biskupów, monety oraz unikatowy zbiór falerystyki.

Jak zaznaczyła wiceminister kultury Ingrida Veliutė, wpisanie obiektów do rejestru było „procesem wymagającym niezwykłej precyzji i przygotowania”, bo wiele z nich znajdowało się w złym stanie.

Wpisanie do rejestru oznacza państwową ochronę prawną, a także otwiera drogę do dodatkowego finansowania ich badań, konserwacji i przygotowania do ekspozycji.

Ministerstwo zapowiada, że w przyszłości insygnia mogą zostać uznane za pomniki kultury, co da im najwyższy poziom ochrony.

Jedna z odnalezionych wartościowych pamiątek już dziś jest prezentowana w Muzeum Narodowym Litwy.

Przypomnijmy, że skarby z krypt katedry wydobyto w grudniu ubiegłego roku, a w styczniu archidiecezja wileńska ogłosiła znalezisko na konferencji prasowej.

Sprawa jednak budzi kontrowersje – konserwator Saulius Poderis twierdzi, że o skrytce wiedział od dekady i zarzuca archidiecezji przywłaszczenie jego odkrycia.

Latem zwrócił się do prokuratury, wskazując, że w oficjalnym wykazie zabrakło trzech przedmiotów widocznych na jego zdjęciach – srebrnych tabliczek, złotej kuli i obiektu przypominającego ludzkie kości.

28 lipca wszczęto w tej sprawie postępowanie przygotowawcze.