„Ocalić od zapomnienia”. Album upamiętniający historię oświaty i szkoły w Pakienie

Album „100-lecie oświaty w Pakienie” jest poświęcony szkolnictwu na terenach Pakieny i okolic. Na jego stronach otwiera się historia sięgająca lat 1919-2019. Powstała ona na podstawie opowiadań świadków, byłych uczniów i nauczycieli mieszkających w Pakienie i jej okolicach, którzy życzliwie udostępnili zachowane zdjęcia sprzed wielu dziesięcioleci. Dzięki temu została odtworzona historia szkolnictwa i polskiej oświaty na tych terenach Wileńszczyzny, które obecnie należą do gminy Kowalczuki: Pakiena (Błahowieszczyzna), Kiena i Saduniszki.

Historia szkolnictwa na terenach Pakieny, Kieny i Saduniszek została opracowana na podstawie opowiadań świadków oraz zachowanych dokumentów. Swoimi doświadczeniami i wspomnieniami podzielili się: Zygmunt Franckiewicz, Helena Łukaszewicz, Sabina Stankiewicz, Franciszka Łukaszewicz, Regina Brazis, Weronika Pietkiewicz.

Inicjatywę wsparła Ambasada Republiki Polskiej w Wilnie w osobie p. konsula Marcina Zieniewicza, księdza parafii św. Wojciecha w Częstochowie Ryszarda Umańskiego, wójta gminy Mstów Tomasza Gęsiarza. Inicjatywa została mocno poparta przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść i Wydział Oświaty Samorządu.

Album stal się zrealizowanym marzeniem całej wspólnoty Szkoły Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie oraz wielu pokoleń uczniów i nauczycieli, którzy krzewili polską oświatę na Wileńszczyźnie.

„Dzisiaj mamy piękną okazję zaprezentować Państwu album będący stróżem przeszłości 100 – letniej edukacji na naszych terenach. „Ocalić od zapomnienia” te słowa stały się fundamentem pracy grupy twórczej, która podjęła się tego zadania. Album – to dzieło współpracy wielu osób. Finansując ten projekt, daliście Państwo ważne świadectwo, powołane do ocalenia przeszłości zarejestrowanej w pamięci miejscowych stróży oświaty polskiej. Wykazaliście się niesamowicie wielką empatią i ofiarnością. Dzięki Wam dzisiaj możemy trzymać w ręku owoc pracy wielu pokoleń. Niech ta nieduża kropelka ocalonej przeszłości stanie się wielką falą dla przyszłych pokoleń”, – mówiła dyrektor Szkoły Podstawowej im. Cz. Miłosza Janina Nowicka, dziękując za pracę, wysiłki i fundusze.

W uroczystej imprezie wzięło udział dużo gości. W wydarzeniu uczestniczyła Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, Poseł na Sejm Republiki Litewskiej Czesław Olszewski, Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Zofia Siegień, Starosta Gminy Kowalczuki Krystyna Gierasimowicz, przedstawiciele kibiców Legia Warszawa – Robert Biechoński i Paweł Chorzelewski, dyrektorzy sąsiednich placówek oświatowych, byli uczniowie i nauczyciele.

Mer Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, która wzięła udział w uroczystości, cieszyła się z inicjatywy społeczności zachowania historii i pamięci o ówczesnej edukacji.

„Bardzo się cieszę Waszą ścisłą i ciepłą współpracą. To przykład pięknych stosunków pokoleń. Niezmiernie się cieszę, że dla mnie wypadło pełnić swoje funkcje w rejonie wileńskim. Wileńszczyzna trochę się rożni od innych samorządów. Nie raz o tym mówię, że nie tylko szkoła, ale przede wszystkim oświata robią więcej niż musza robić w porównaniu z innymi samorządami. Cieszę się, że w naszych placówkach są tacy oddani ludzie i dziś pięknie pokazaliście owoc swojej pracy. Wasza praca to oddanie siebie w całości, robicie więcej niż musicie i to jest wasze wyzwanie, misja. Album – to wielka szlachetna praca i to pozostanie na stulecia.

Cieszę, że w rejonie są szkoły, gdzie wszyscy dbają o wysoki poziom oświaty, realizują projekty i po prostu oddają siebie w całości dla młodego pokolenia. Ważne jest przekazać tradycje, wiarę, tożsamość – to wszystko płynie w naszych żyłach, ważne jest to utrwalić i pozostawić po sobie. Wszystkim tu obecnym życzę dobrego zdrowia i tego, żeby nadal mielibyście żywy kontakt z tą placówką, bo na pewno oddawaliście siebie w swoje czasy. A czasy zawsze były różne, były osiągniecia, były przeżycia i tez specyficzne walki o coś.

Tym, którzy pracują w szkole, życzę abyście mieli satysfakcję z tego co robicie. Jesteście ludźmi wielkiego serca i wielkiego miłosierdzia. Dzielicie się z tym miłosierdziem ze wszystkimi. Oddajecie siebie dla każdego, troszcząc się nie tym, aby przekazać wiedzę, ale przekazujecie również swoje serce, ciepło. Dbacie o to, żeby dzieci wyrosły na dobrych ludzi i dobrych obywateli. Bardzo miło być z wami w waszym wspólnym gronie. Dziękuję rodzicom za wychowanie dzieci i ich szacunek do innych.

Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego i jeszcze raz dziękuję tym, którzy przyczyniają się do rozwoju oświaty. Bóg zapłać dla Was! Życzę wszystkiego najlepszego na następne lata”.

Słowa podziękowania skierował również Poseł na Sejm RL Czesław Olszewski oraz Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Zofia Segen, która wręczyła listy gratulacyjne dla nauczycieli.

Imprezę upiększył koncert uczniów. Na zakończenie gościom wręczono albumy „100-lecie oświaty w Pakienie”. Goście dzielili się wrażeniami o albumie i wspomnieniami z czasów szkolnych.

Dzieje oświaty na terenach Pakieny i Kieny sięgają 1919 roku. Naukę jednocześnie prowadzono w kilku domach, gdzie nieraz nie nauczyciel, a zwykły człowiek piśmienny dawał podstawy wiedzy.

O szkółce we wsi Pakiena opowiedziała pani Helena Łukaszewicz, której ojciec w 1920 roku rozpoczął budowę dwóch domów. Jeden z nich w 1923 oddał do użytku jako szkołę, obejmującą cztery lata nauczania w języku ojczystym – polskim. Nosiła ona nazwę Publiczna Szkoła Powszechna w Błahowieszczyźnie. Kształciły się w niej dzieci w latach 1923 – 1945.

W tym czasie działała również szkółka w Kienie Panieńskiej, o czym świadczą świadectwa uczniów. Działała czteroletnia szkoła, w której do wybuchu II wojny światowej nauczano w języku polskim, później zaś – w języku litewskim.

W 1946 roku została założona Szkoła w Saduniszkach. Szkoła w Okolicy (obecnie Pakiena) zaczęła działać w 1948 roku, kiedy to przewieziono dwa domy należące do rodzin, które wyjechały do Polski. Do szkoły uczęszczały dzieci w różnym wieku. W pierwszej klasie uczono w języku rosyjskim. W latach 1951–1954 (1955) – funkcjonowała jako filia Kowalczuckiej Siedmioletniej Szkoły.

W roku 1955 swoje drzwi otworzyła Kieńska Szkoła Siedmioletnia, do której zaczęli uczęszczać uczniowie z okolicznych szkółek. W 1999 r. szkoła otrzymała status podstawowej szkoły dziesięcioletniej.

W r. szk. 2002–2003 szkoła wzięła udział w „Programie doskonalenia szkół”, dzięki któremu nie tylko dokształcili się nauczyciele, ale również odbyła się renowacja budynku szkolnego (ze środków Banku Światowego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Samorządu Rejonu Wileńskiego). 5 maja 2005 r. po renowacji szkołę oddano do użytku.

W 2013 roku uchwałą Rady Samorządu rej. wileńskiego Kieńskiej Szkole Podstawowej nadano miano – Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie.