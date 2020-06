Nowe strony Instytutów Polskich www.instytutpolski.pl i start kampanii #DiscoverPoland

25 Instytutów Polskich na świecie od wielu lat intensywnie promuje Polskę, a teraz od kilku miesięcy szczególnie zachęca do poznawania jej online. Od początku pandemii Instytuty przygotowują autorskie akcje i kampanie, cieszące się ogromnym zainteresowaniem. Nowe strony mają odmienioną, nowoczesną, ujednoliconą dla wszystkich Instytutów szatę graficzną i nowy adres internetowy na wspólnej dla wszystkich Instytutów domenie instytutpolski.pl.

– Nie jest to tylko zmiana wizerunkowa, kosmetyczna. Chcemy, by było to nowe medium upowszechniające ciekawe i ważne informacje o Polsce, Polakach, naszej kulturze i historii. Słowem, wirtualna baza wiedzy o Polsce w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie – podkreślił wiceminister.

Instytuty Polskie będą również zaangażowane w kampanię #DiscoverPoland, której głównym celem jest namawianie odbiorców do poznania Polski, umożliwienie obcokrajowcom odkrywania Polski najpierw w Internecie oraz zachęcenie ich do przyjazdu i poznania naszego kraju osobiście. Kampania #DiscoverPoland to wirtualne zwiedzanie zakątków Polski, poznanie naszej kultury, historii, przyrody, tradycji kulinarnych.

Kampania prowadzona będzie przez MSZ przy wsparciu polskich placówek zagranicznych, w tym szczególnie Instytutów Polskich. Publikowana będzie w mediach społecznościowych. #DiscoverPoland to kolejna po Polonia4Neighbours i #Poland@yourhome zakrojona na tak szeroką skalę kampania online.