Nowa wystawa wilnianina Rafała Pieślaka

W folderze wystawy można przeczytać, że autor dzieli przestrzeń galerii na dwie części. Pierwsza przedstawia przedmioty wykonane ze stali, porcelany, kryształu i mosiądzu. Autor wykorzystuje w nich stare, połamane lub pęknięte naczynia, odwołując się do różnych epok i kontekstów kulturowych.

W drugiej przestrzeni rzeźbiarz przedstawia instalacje świetlne analizujące symbolikę światła i jego wpływ na człowieka. Eksperymentując i łącząc źródła światła z różnymi materiałami rzeźbiarskimi, autor tworzy symbole i odniesienia do różnych kontekstów.

Rafał Pieślak (ur. 1983) jest artystą mieszkającym i tworzącym w Wilnie. 2008 ukończył Wileńską Akademię Sztuk Pięknych. Jeszcze w trakcie studiów autor prezentował swoje prace w przestrzeni publicznej – obiekty rzeźbiarskie w Wilnie („Koło” w Parku Bajek i tablicę rzeźbiarską „Art in space, space in art“ przy Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych), a także w Krzyżowej, w Polsce. R. Piesliak intensywnie uczestniczy w działaniach wystawienniczych od 2009 roku. Od tego czasu zorganizował dziewięć wystaw indywidualnych na Litwie, we Włoszech i na Łotwie. Oprócz wystaw artysta tworzy również scenografie do spektakli. 2010 otrzymał polską Odznakę „za zasługi dla kultury Polj” za zasługi dla kultury; A w 2020 r. za instalację „Ogród” otrzymał nagrodę za najlepszą rzeźbę / instalację ArtVilnius’20. Patron dr. Z inicjatywy Irmantas Norkus instalacja ta zostanie przekazana miastu Wilno.

Wystawa „Wgląd” w galerii przy ul. Tatarskiej 5 potrwa do 8 kwietnia.

Na podst. Galeria AV17