Nowa aplikacja IPN „Polskie Państwo Podziemne” – do pobrania w internecie

W piątek minęła 78. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową – uważaną za największą podziemną formację zbrojną w okupowanej Europie.

„Armia Krajowa w okresie swojego największego rozwoju na początku lata 1944 roku liczyła ok. 350-380 tysięcy żołnierzy. To jest bardzo wiele. Jesteśmy dumni z tej armii, której zadaniem było nie tylko wywołanie powstania powszechnego, ale także obrona ludności przed okupantem. Była to armia, która musiała walczyć z Niemcami, ale to była też armia, która była zwalczana nie tylko przez Niemców, ale i Sowietów” – powiedział wiceprezes IPN Mateusz Szpytma, który w piątek w siedzibie IPN spotkał się z dziennikarzami na briefingu z okazji 78-lecia powstania AK i prezentacji nowej aplikacji.

Historyk przypomniał, że pierwszy dowódca Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki „Grot” został zamordowany przez Niemców w sierpniu 1944 r. w obozie w Sachsenhausen, natomiast ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” po aresztowaniu przez NKWD w marcu 1945 r. został prawdopodobnie zamordowany – rok później – przez Sowietów w więzieniu na Łubiance w Moskwie. „Niestety, Armia Krajowa, która oddała tak wiele krwi walcząc z Niemcami, była niszczona później przez Związek Sowiecki. W związku z ofensywą i represjami Sowietów musiała zostać rozwiązana dla dobra jej żołnierzy” – dodał.

Armia Krajowa była częścią całego Polskiego Państwa Podziemnego. „To był fenomen niespotykany w okupowanej Europie, aby stworzono tak rozbudowane struktury, który obejmowały prawie każdy element życia okupowanego kraju” – zaznaczył.

Wiceprezes IPN przypomniał też, że jednym z zadań IPN jest nie tylko kultywowanie pamięci o AK, ale również badanie tej formacji od strony naukowej. W tym kontekście zwrócił uwagę na publikacje autorstwa prof. Waldemara Grabowskiego z IPN, m.in. opracowania „Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945”, które – jak ocenił Szpytma – uważane są za niezastąpione na temat Polskiego Państwa Podziemnego.

Z okazji 78-lecia powstania Armii Krajowej Instytut Pamięci Narodowej przygotował przedsięwzięcia, wśród których jest aplikacja „Polskie Państwo Podziemne”. Przygotowana na bazie wcześniejsze gry edukacyjnej o tym samym tytule ilustruje zasady i skalę działalności polskich struktur konspiracyjnych poprzez sylwetki osób, które je współtworzyły. Dzięki rozgrywce uczestnik będzie mógł zapoznać się z działalnością takich legendarnych postaci jak Witold Pilecki, August Emil Fieldorf i Aleksander Kamiński, ale również mniej rozpoznawalnych jak Zbigniew Sujkowski, Władysław Sieroszewski i Helena Jamonttówna.

O grze „Polskie Państwo Podziemne”, która została przeniesiona do wirtualnej przestrzeni w postaci prostej w obsłudze aplikacji, opowiadał Paweł Skubisz, który kieruje pracami Oddziału IPN w Szczecinie – oddział ten zainicjował przygotowanie zarówno gry planszowej jak i aplikacji. „Ta gra, która jako materiał edukacyjny przybliża nie tylko historię struktur wojskowych, ale również pionów cywilnych: sądownictwa, tajnej edukacji, tajnej prasy i innych istotnych elementów związanych z zabezpieczeniem tego wymiaru socjalnego o jaki troszczyło się państwo podziemne w odniesieniu nie tylko do Polaków, ale również obywateli II Rzeczypospolitej innych narodowości, w tym ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką” – zaznaczył Skubisz.

Aplikacja dostępna jest do pobrania poprzez stronę internetową IPN. Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Adam Stefan Lewandowski zwrócił uwagę, że gra i aplikacja powstały z myślą o nauczycielach i uczniach, ale grać w nią może każdy miłośnik historii. Wersja planszowa gry „Polskie Państwo Podziemne” dopuszczona została już do sprzedaży. Można ją nabyć w warszawskich księgarniach IPN oraz w księgarni internetowej https://ipn.poczytaj.pl/.

„Każde kliknięcie w trakcie rozgrywki dostarcza kolejny pakiet wiedzy na temat postaci tworzących Polskie Państwo Podziemne. Zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej jest edukacja, a dzięki nauce kształtujemy pewne postawy. Poprzez tę grę – obok przekazywania wiedzy i rozwijania takich cech jak współpraca – przypominamy jak ważne dla każdego pokolenia jest niepodległe państwo polskie” – podkreślił rzecznik IPN.

Grę typu memory, składającą się z kilku wariantów, które można swobodnie modyfikować i dostosowywać do poziomu graczy, prezentował jej współautor Maciej Frycz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Na potrzeby aplikacji została wytworzona oryginalna szata graficzna, która w komiksowej stylistyce ujęła zarówno polskich bohaterów jak i schemat struktury działalności Polskiego Państwa Podziemnego.

„Wirtualna rozgrywka stanowi prostszą i bardziej przystępną formę poszerzania wiedzy o historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii podziemnego państwa. W przeciwieństwie do publikacji książkowych, wymusza niejako na uczestniku interakcję i aktywność. W grze zaproponowano cztery warianty gry, natomiast jeden z nich przewiduje kooperację pomiędzy uczestnikami, której efektem jest budowa autorskiej sieci powiązań” – powiedział Frycz.

78 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Armia Krajowa uważana jest za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. AK była kontynuacją zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. przez grupę wyższych oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, przy współudziale prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski, która wówczas zapoczątkowała powstanie Polskiego Państwa Podziemnego.