Niezwykłe pasje – niezwykłych ludzi. Robert Poryziński

Czy rowerowa riksza może być teatrem? Czy teatr może być teatrem wędrownym? To pytania, na które odpowiada bohater kolejnego wydania audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. „Teatr Miejsca”, który stworzył Robert Poryziński, mistrz sztuki lalkarskiej, to scena wielu lalek i jednego artysty opowiadającego baśnie. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem Robert Poryziński zdradza, że najchętniej opowiada baśnie duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena, a artystyczna wędrówka z teatrem stworzonym na rikszy jest jego pasją. Zapraszamy do słuchania.