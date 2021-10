Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Prof. Wojciech Śleszyński

Chce upowszechniać wiedzę o dziejach Polaków wysłanych na Sybir. Ale Sybir to nie pojęcie geograficzne, to pojęcie historyczno-polityczne obejmujące dzieje Polaków zsyłanych na Syberię, Daleki Wschód i do Azji Środkowej. To pojęcie stanowiące element polskiej świadomości historycznej. Profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor nowo otwartego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku będzie gościem najbliższej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem profesor Śleszyński podkreśla, iż bez wiedzy o przeszłości trudno rozumieć współczesność, trudno budować przyszłość. Zapraszamy do słuchania.