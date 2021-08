Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Muzyka folkowa w Polsce

O muzyce i o znaczeniu wielokulturowości opowiadają artyści czołowych zespołów folkowych z Polski i Węgier. W rozmowach z Krzysztofem Renikiem mówią o wartości wymiany międzykulturowej, o tym że rozwój kultury to nieustanne, wzajemne przenikanie tradycji i obyczajów. Tłem tych rozmów był Festiwal Wielu Kultur i Narodów w miejscowości Czeremcha, który zakończył się przed kilkunastoma dniami. To jeden z najciekawszych festiwali muzyki folkowej w Polsce. Oprócz rozmów w audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” także spora dawka folkowych rytmów. Zapraszamy do słuchania.