Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Krzysztof Heyke

To nie jest opowieść o niezwykłej pasji. Tym razem jest to opowieść o szlachetnej misji. Misji dostarczania pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy cierpiącej w wyniku rosyjskiej agresji na ten kraj. Jest to opowieść jednego z polskich wolontariuszy, który wraz z innymi wyruszył do Buczy, Irpienia, Borodianki i Kijowa z autobusem pełnym pomocy humanitarnej. Krzysztof Heyke jest fotografikiem, ale tym razem był wolontariuszem, a aparatu używał jedynie w celach dokumentacyjnych. Jak sam przyznaje w rozmowie z Krzysztofem Renikiem trudno połączyć rolę wolontariusza z rolą fotoreportera lub dziennikarza. Tym razem gość kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” wybrał rolę wolontariusza. Jego opowieść, to opowieść naocznego świadka.