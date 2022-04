Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Krzysztof Czyżewski

Jest laureatem Nagrody Obojga Narodów przyznawanej przez Prezydium Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Republiki Litewskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Stworzył Fundację „Pogranicze” i wybrał życie na pograniczu. Krzysztof Czyżewski, człowiek teatru i człowiek pogranicza jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem wyjaśnia, że pogranicze to nie tylko wiele kultur, ale to przede wszystkim miłoszowska „tkanka łączna” stanowiąca bardzo swoisty typ kultury i cywilizacji. To nie archipelagi różnych kultur, ale owa niezwykła łączność modelu kulturowego pogranicza – mówi Krzysztof Czyżewski w audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”.