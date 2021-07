Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Karolina Szwed

Potrafi walczyć używając miecza, sztyletu, także drewnianej pałki. Jest pasjonatką staroindyjskiej sztuki walki kalaripajattu. Karolina Szwed od kilkunastu lat trenuje w Indiach tę starożytną formę walki. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem przyznaje, że jest to nie tylko zdobywanie umiejętności fizycznych, nie tylko dążenie do panowania nad własnym ciałem, ale także rozwój duchowy, który jest częścią treningu. Co to jest urumi, czy trening sztuki walki kalaripajattu bywa brutalny? O tym wszystkim i nie tylko o tym Karolina Szwed opowiada w kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Zapraszamy do słuchania.