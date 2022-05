Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Jolanta Malinowska Wiaktor

Powstał, by chronić ojczysty język, by zachować kulturową tożsamość. Teatr stodolany, to jeden z przykładów litewskiej walki z rusyfikacją w czasach Rosji carskiej okupującej ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dziś jest nadal ważną częścią litewskiego dziedzictwa kulturowego także na terenie Polski. Pasjonatką teatru stodolnego jest Jolanta Malinowska Wiaktor, reżyserka tego teatru z Puńska, gość kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem bohaterka audycji nie ukrywa, że teatr stodolany, nazywany niekiedy teatrem na klepisku, towarzyszył jej od wczesnego dzieciństwa i stanowi niezwykle ważny element jej dorosłego życia. Warto słuchać ludzi, którzy tak konsekwentnie realizują swe pasje.