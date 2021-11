Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Jerzy Jurecki

Współtworzył jedną z najciekawszych polskich gazet lokalnych. Jego pasją jest wydawanie „Tygodnika Podhalańskiego”. Jerzy Jurecki, bohater kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” jest przekonany, że prasa lokalna ma ogromne znaczenie. Opowiada o życiu społeczności lokalnych, pisze o tym, co te społeczności cieszy, także o tym, co te społeczności boli. Gość audycji jest przekonany, że w wielu przypadkach gazeta lokalna jest ostatnią deską ratunku dla tych mieszkańców, których nie chcą wysłuchać lokalne władze. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem redaktor Jerzy Jurecki, wydawca „Tygodnika Podhalańskiego” opowiada także o swym stosunku do Podhala i Tatr. Zapraszamy do słuchania.