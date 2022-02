Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Hubert Jarzębowski

Łączy zamiłowanie do tatrzańskich szczytów z przywiązaniem do Zakopanego. Do dziejów tego miasta i historii związanej z jego mieszkańcami. Wybitnymi polskimi pisarzami, poetami, malarzami, artystami i taternikami, którzy przez lata tworzyli legendę Zakopanego, Podhala i miejscowej ludności góralskiej. Hubert Jarzębowski, kulturoznawca i przewodnik tatrzański jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem gość audycji przekonuje, że Podhale, Zakopane i Tatry to doskonałe miejsce do życia, a mit przeszłości towarzyszący także i współcześnie temu regionowi wart jest zainteresowania. Zapraszamy do słuchania barwnej opowieści o Zakopanem i Zakopiańczykach.