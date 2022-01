Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Grażyna Totwen-Kilarska

Wilno jest obecne w jej pamięci za sprawą twórczości Mamy, Cioci i Babci. To właśnie te trzy panie stworzyły w Wilnie, w okresie międzywojennym Teatr Łątek – wileński teatr marionetek. Grażyna Totwen-Kilarska, wnuczka Olgi Dobużyńskiej-Totwen, także artystka i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kultywuje pamięć o artystycznych dokonań swoich krewnych. W kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” wraca pamięcią do wspomnień zachowanych w rodzinnej tradycji, opowiada także o powojennych losach Teatru Łątek. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem Grażyna Totwen-Kilarska przypomina, jak niezwykłą drogę przebyły wileńskie marionetki, by w latach powojennych znaleźć się wreszcie w na Wybrzeżu. Zapraszamy do słuchania pełnej ekspresji opowieści o Wileńskim Teatrze Łątek.