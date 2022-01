Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Beata Sabała-Zielińska

„Nie wszyscy wrócą” – to tytuł najnowszej książki Beaty Sabała-Zielińskiej opowiadającej o rodzinach ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy TOPR to ludzie, którzy bez względu na czas i pogodę ruszają w góry, by ratować potrzebujących pomocy. Dla nich świąteczne dni to także czas całodobowych dyżurów, czas prowadzenia ratunkowych wypraw. Z ich ratowniczą pasją muszą nauczyć się żyć także ich najbliżsi. W kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” Beata Sabała-Zielińska opowiada, w rozmowie z Krzysztofem Renikiem, o trudnych wyborach ratowników TOPR i dylematach, które są także udziałem ich rodzin. Zapraszamy do słuchania.