Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Bartłomiej Jurecki

Fotografia nauczyła go pokory i szacunku dla osób starszych. Bartłomiej Jurecki, fotografik związany z „Tygodnikiem Podhalańskim”, laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych w rozmowie z Krzysztofem Renikiem opowiada o swojej fotograficznej pasji i swoim najnowszym albumie „Twardy jak skała, silna jak halny. Portrety polskich górali”. To właśnie bohaterowie tego albumu, góralki i górale portretowani przez Bartłomieja Jureckiego pokazują prawdziwe oblicze Podhala, Spisza, Orawy i Pienin, słowem oblicze polskich mieszkańców gór. Charakteryzuje ich honor, duma i umiłowanie wolności, owej góralskiej „ślebody”. Zapraszamy do słuchania!