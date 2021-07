Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Andrzej Dziubek

Kocha wolność – dlatego śpiewa poezje Cypriana Kamila Norwida. Uciekł z Polski Ludowej w poszukiwaniu wolności mając zaledwie szesnaście lat. Porzucił wtedy swą małą ojczyznę Orawę, by powrócić do niej dopiero po latach. Andrzej Dziubek, artysta muzyk, twórca polsko-norweskiego zespołu „De Press” jest bohaterem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem nie kryje, że poezje Cypriana Kamila Norwida były dla niego ważną lekturą na emigracji. Zapraszamy do słuchania.