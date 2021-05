„Niecodzienna wizyta”. Najkrótsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Jan Paweł II w 1995 roku odwiedził Polskę przy okazji pielgrzymki do Czech, w których przebywał od 20 maja. Papież 21 maja w Ołomuńcu na Morawach kanonizował księdza Jana Sarkanda i Zdzisławę Czeską. W ostatnim dniu podróży po raz kolejny odwiedził Polskę.

22 maja 1995 roku Jan Paweł II najpierw przybył do Skoczowa. Miejscowość była związana z kanonizowanym dzień wcześniej Janem Sarkandem. Święty urodził się, został ochrzczony i wychowywał się w mieście położonym na Śląsku Cieszyńskim. Jan Paweł II w Skoczowie dał wyraz swojemu ekumenizmowi i odwiedził tamtejszy kościół ewangelicko-augsburski, w którym wspólnie z ewangelickimi duchownymi odmówił modlitwę „Ojcze Nasz”.

Następnie spotkał się z katolickimi pielgrzymami. Do niewielkiego 15-tysięcznego miasta, którym był Skoczów, przybyły tłumy. Z Janem Pawłem II na wzgórzu Kaplicówka spotkało się aż 300 tysięcy Polaków.

Po mszy świętej papież wyjechał do Bielska-Białej. W mieście pozdrawiali go mieszkańcy licznie zgromadzeni na trasie przejazdu kolumny z papamobile. Władze miasta wręczyły Janowi Pawłowi II dokument z 1932 roku, który upamiętniał zmarłego wówczas brata papieża, Edmunda Wojtyłę. Był on lekarzem i zmarł w trakcie leczenia dotkniętej szkarlatyną pacjentki, od której zakaził się chorobą. Jan Paweł II na spotkaniu z mieszkańcami miasta wspomniał także swoją ostatnią wizytację kanoniczną przed wyborem na papieża, która odbyła się właśnie w Bielsku-Białej.

Ostatnim przystankiem Ojca Świętego w Polsce był Żywiec. Jan Paweł II pozdrowił mieszkańców Żywiecczyzny i na miejskim rynku celebrował nabożeństwo Liturgii Słowa. Wypowiedział również przestrogę o wyzwaniach, które stały przed światem u progu nowego tysiąclecia.

– Muszą wzbudzić niepokój również dzisiaj dające się zauważyć w naszej Ojczyźnie tendencje zmierzające do laicyzacji społeczeństwa. Ataki na Kościół, ośmieszanie wartości chrześcijańskich, które przecież były u podstaw tysiącletnich dziejów narodu – mówił wówczas Jan Paweł II.

Ojciec Święty z Żywca wyruszył śmigłowcem do Ostrawy w Czechach, z której wyleciał w powrotną drogę do Watykanu.

Na podst. polskieradio24.pl