Nie żyje Paweł Królikowski. Aktor miał 58 lat

Paweł Królikowski urodził się 1 kwietnia 1961 r. w Zduńskiej Woli. Był aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i dubbingowym, prezenterem i realizatorem telewizyjnym. Od 16 kwietnia 2018 r. do ostatnich dni pełnił funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich.

W latach 1987-90 występował w Teatrze Studyjnym w Łodzi. Zadebiutował w 1984 r. rolą chuligana w filmie dla dzieci i młodzieży „Dzień kolibra” w reżyserii Ryszarda Rydzewskiego (1984). Obraz został wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym dla Dzieci w Chicago.

W czasie studiów zagrał w telewizyjnym filmie Łukasza Wylężałka „Ludożerca” (1987), przygodowej „Opowieści Harleya” (1987), do której skomponował i napisał tekst piosenki „Mój Harley”, a także w dramacie „Pantarej” (1987), gdzie wystąpił w roli narkomana. Za jego najważniejszą i najbardziej dojrzałą rolę uchodzi kreacja w „Helu” Kingi Dębskiej (2009).

Widzowie pokochali Królikowskiego za role serialowe, grał m.in. onkologa profesora Sławomira Starzyńskiego w „Na dobre i na złe” (2005-2006), a przede wszystkim Jakuba Kusego w serialu „Ranczo”. Za tę rolę otrzymał w 2007 roku nagrodę „Melonik” dla najlepszego aktora komediowego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Ostatnio był jurorem w telewizyjnym programie „Twoja Twarz brzmi znajomo”.

W kwietniu 2018 r. został wybrany na prezesa Związku Artystów Scen Polskich. – Moim celem i zadaniem jest to, by ZASP stał się też współorganizatorem produkcji medialnych w Polsce. To jest moje marzenie. Aby aktorzy kojarzyli ZASP z miejscem, w którym interesujemy się naszym zawodem medialnym z punktu widzenia, jakości pracy i finansów – mówił krótko po objęciu stanowiska.

Prezydent Andrzej Duda pożegnał zmarłego aktora Pawła Królikowskiego. „Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu (…) Pana Pawła Królikowskiego – Prezesa ZASP, świetnego Aktora i wspaniałego Człowieka – życzliwego, ciepłego i pełnego dowcipu” – napisał na Twitterze.

„Z wielkim żalem żegnamy Pawła Królikowskiego. Był artystą zaangażowanym w sprawy kultury na wielu poziomach. Ceniona osobowość teatru, filmu i telewizji” – powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Przypomniał, że za swoje zasługi dla polskiego teatru i kina w 2018 r. aktor został odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. – Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia – powiedział Gliński.

Aktor trafił do szpitala tuż przed Bożym Narodzeniem, w piątek 20 grudnia. Przebywał na oddziale neurochirurgicznym.