„Nie przestaję czuć się synem tej ziemi”. Jan Paweł II przybywa do Polski z VI pielgrzymką

31 maja 1997 roku papież Jan Paweł II przybył do Polski z VI pielgrzymką do ojczyzny. Pierwszy krok na polskiej ziemi postawił na wrocławskim lotnisku Strachowice. Tuż po przylocie został powitany przez delegację złożoną z najwyższych władz państwowych i kościelnych.

– W tym momencie obejmuję myślą i sercem całą moją ojczyznę i wszystkich rodaków, bez wyjątku. Wszystkich was, drodzy bracia i siostry, pozdrawiam z całego serca – mówił na lotnisku Jan Paweł II.

Papież w pierwszej mowie po przylocie zapewnił rodaków, że chociaż od wielu lat już nie żyje w Polsce, to wciąż czuje przywiązanie do ojczyzny. Mówił, że cieszą go sukcesy polskiej transformacji, ale jednocześnie pamięta o ludziach, którzy ich nie odczuli.

Polak papieżem!

– Choć przyszło mi żyć w oddali, to jednak nie przestaję czuć się synem tej ziemi i nic co jej dotyczy nie jest mi obce. Raduję się razem z wami z odnoszonych sukcesów i uczestniczę w waszych troskach – powiedział papież.

Papież we Wrocławiu

Jan Paweł II z lotniska wyruszył do archikatedry świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Papamobile, którym papież przebył dzielącą go od świątyni odległość 11 kilometrów, po drodze entuzjastycznie pozdrawiali mieszkańcy miasta.

Ojciec Święty w archikatedrze spotkał się z uczestnikami 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystyczny we Wrocławiu. 31 maja Jan Paweł II spotkał się jeszcze z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim oraz uczestniczył w modlitwie eucharystycznej we wrocławskiej Hali Ludowej.

– W ciągu ostatnich lat zmniejszył się znacząco dystans oddzielający od siebie Kościoły i wspólnoty kościelne, ale ciągle jest to dystans zbyt duży. Nie tak chciał Chrystus. Musimy uczynić wszystko, aby odzyskać pełnię komunii. Nie wolno nam w tej drodze ustawać – mówił Jan Paweł II podczas spotkania w Hali Ludowej.