Nausėda w Nowym Jorku: Litwa chroni żydowskie dziedzictwo

Jak przekazała Kancelaria Prezydenta, podczas rozmów Nausėda zaznaczył, że „tworzona dziś przyszłość powinna opierać się na szacunku dla godności człowieka, tolerancji i sprawiedliwości, a silni partnerzy pomagają tych wartości bronić na arenie międzynarodowej”.

„To nie są hasła – Litwa w sposób wrażliwy chroni historyczne dziedzictwo swojej wspólnoty żydowskiej i pamięć o ofiarach Zagłady, doceniając zarazem wkład litewskich Żydów w państwowość” – wskazano w komunikacie.

Podczas spotkania prezydent wręczył Theodorowi E. Deutschowi państwowe odznaczenie Litwy – Krzyż Kawalerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy” – w uznaniu konsekwentnego wzmacniania współpracy Litwy i USA w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz działań na rzecz jednoczenia społeczności międzynarodowej wokół demokracji, poszanowania praw człowieka i zwalczania antysemityzmu.

Rozmowy dotyczyły także relacji Litwy z Izraelem oraz sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Prezydent potwierdził poparcie dla dalszej współpracy z Izraelem w obszarach obrony, bezpieczeństwa, edukacji i kultury. Potępił ataki terrorystycznej organizacji Hamas na Izrael i podkreślił, że Litwa wspiera prawo Izraela do samoobrony zgodnie z prawem międzynarodowym.

Nausėda poparł mediowane przez USA, Katar i Egipt rozmowy w sprawie zawieszenia broni oraz uwolnienia zakładników w Strefie Gazy. Zwrócił uwagę na konieczność pilnej poprawy sytuacji humanitarnej w enklawie, zapewnienia pomocy medycznej i ewakuacji potrzebujących, a także ponownie wyraził poparcie Litwy dla rozwiązania dwupaństwowego jako jedynej drogi do trwałego pokoju.

Prezydent zaakcentował również, że Ukraina potrzebuje dziś pełnego wsparcia społeczności międzynarodowej – finansowego, wojskowego i politycznego. Podziękował organizacjom żydowskim w USA za długofalową uwagę poświęcaną Litwie oraz wsparcie wspólnych wartości: demokracji, bezpieczeństwa i wolności.