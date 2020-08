Narodowe Czytanie w Wilnie. ,,Balladyna” Słowackiego i ,,W cieniu Olbrzyma” Sruogi

3 września o godz. 18 w Klubie Pisarzy mieszkańcy Wilna będą czytać po polsku i po litewsku dwa dzieła klasycznego dramatu polskiego i litewskiego: Balladynę Juliusza Słowackiego i W cieniu olbrzyma Balysa Sruogi. Balladyna została wybrana przed kilkoma miesiącami przez organizatorów Narodowego Czytania. Co roku wybierają jeden długi lub kilka krótszych utworów należących do klasyki poznawanej w szkolnych ławach. Do tego wyboru litewskie środowisko literackie postanowiło przystosować utwór zbliżony w charakterze. Wybór padł na sztukę Balysa Sruogi W cieniu olbrzyma, przedstawiającą epizody wspólnej, polsko-litewskiej historii. Jej bohaterami są Jagiełło, Witold oraz ich otoczenie.

Teksty obydwu sztuk są dostępne na stronie Instytutu Polskiego w Wilnie w językach polskim i litewskim. Organizator i partnerzy zapraszają wileńską publiczność do wspólnej lektury obu dzieł w obydwu językach, którą poprowadzą wileńscy aktorzy. Wzorem ubiegłych lat, mieszkańcy Wilna mogą wybrać fragment jednej ze sztuk w dowolnym języku i przedstawić go na scenie. Narodowe Czytanie, stworzone w celu upowszechnienia czytelnictwa i znajomości klasyki literackiej wśród Polaków, w tym roku ma też drugi, ważny cel. Jest nim odtwarzanie i umacnianie wspólnej przestrzeni cywilizacyjnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tak ważne wobec wyzwań współczesnego świata, a także bezpośredniego sąsiedztwa Polski i Litwy.

Narodowe Czytanie

3.08.2020, godz. 18.00

Klub Pisarzy (ul. K. Sirvydo 6, Wilno)

Organizator: Instytut Polski w Wilnie

Partnerzy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Pisarzy, Polski Teatr STUDIO, Krajowe

Stowarzyszenie Literatów Polskich i Stowarzyszenie Slinktys

Informacja prasowa: Polski Instytut w Wilnie