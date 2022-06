A. Duda w liście opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta RP zaznaczył ,że ma nadzieję, iż tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocni jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. Dodał, że bez młodzieńczych dzieł Adama Mickiewicza trudno wyobrazić sobie polski romantyzm.

Ukazały się one w 1822 r. w Wilnie i, jak przypomniał A. Duda, były pierwszą, ale jednocześnie bardzo dojrzałą i rewolucyjną literaturą polską, inspirującą do walki z zaborcami o wolną Rzeczpospolitą. Andrzej Duda podkreślił, że „romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu”.

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest z inicjatywy prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa; w 2016 roku -„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

W 2019 roku przeczytano 8 najważniejszych polskich nowel, m.in. Żeromskiego, Prusa, Konopnickiej i Schulza. W 2020 roku bohaterką czytania była „Balladyna”. Rok temu czytano „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Do udziału w Czytaniu Narodowym 2022 można zgłosić się online na stronie Aktualności \ Inicjatywy \ Narodowe Czytanie \ 2022 Ballady i romanse \ Uczestnicy akcji \ Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Koniec akcji odbędzie się w sobotę 3 września.

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. Romantyczność, Świtezianka, Powrót taty, Pani Twardowska i inne niezapomniane utwory tego cyklu od dziesiątków lat łączą pokolenia Polaków. Zachwycają wyjątkową aurą, niezrównanymi opisami natury i mądrą prawdą, że świat musi być sprawiedliwy, dobro nagrodzone, a zło ukarane. Niezwykła wrażliwość, wspaniałe wyczucie języka i wyobraźnia genialnego poety sprawiły, że Ballady i romanse są esencją polskiego romantyzmu.

Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą. Powstało wówczas głośne hasło „za naszą i waszą wolność”, które wciąż jest uniwersalnym zawołaniem narodów walczących o niepodległość.

Zwłaszcza dziś, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, wolnościowe idee romantyzmu znów są niezwykle aktualne. I to zarówno te, które zagrzewają do boju o suwerenność, wzmacniają odwagę i męstwo, jak i te, które przedkładają czucie i wiarę nad obojętność i które kształtują postawę solidarności z uciskanymi. Za naszą wschodnią granicą dzieje się to, czego sami niejeden raz doświadczaliśmy w historii.

A kiedy Polski nie było na mapie Europy, to właśnie romantyzm uformował nasz patriotyzm, ocalił narodową tożsamość i duchowość, a także odkrył piękno naszej kultury ludowej.

Dlatego w sobotę 3 września 2022 roku, w trwającym Roku Romantyzmu Polskiego, zapraszam Państwa do Narodowego Czytania Ballad i romansów. Wierzę, że wspólna lektura utworów naszego narodowego wieszcza na nowo ukaże fenomen polskiego romantyzmu i wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią.

Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa.

Niech Ballady i romanse ponownie odkryją przed nami swoją wybitną wartość literacką, cenny wymiar moralny i bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej, stając się dla wszystkich prawdziwie twórczą inspiracją do zrealizowania własnych, oryginalnych odsłon Narodowego Czytania 2022.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda