Narodowe Czytanie 2021. Moralność pani Dulskiej

Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, a w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego i in.

W tym roku polska Para Prezydencka zaproponowała wszystkim uczestnikom akcji dramat „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Uczestnicy „Narodowego Czytania” będą mogli wspólnie przeczytać fragmenty sztuki.

W programie organizowanego przez polskie placówki dyplomatyczne wydarzenia znajdzie się, m.in. krótki wykład dr Ireny Fedorowicz z Uniwersytetu Wileńskiego o epoce, w której powstała sztuka i o jej autorce Gabrieli Zapolskiej, inscenizacja kilku scen w wykonaniu aktorów Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie oraz wspólne czytanie fragmentów utworu przez wszystkich chętnych. Ambasada RP w Wilnie przygotowała krótki filmik z udziałem aktorów Polskiego Teatru w Wilnie:

Organizatorzy przygotują teksty sztuki, których fragmenty można będzie przeczytać, ale zachęcamy także do wcześniejszego wyboru tekstów. Są dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2021/

W tym roku Instytut Polski w Wilnie i kawiarnia Sakwa z inicjatywy Fundacji State of Poland biorą udział w polskim święcie #Jabłonki. #Jabłonki, czyli święto tego, co w Polsce najlepsze. #Jabłonki to czas trwający już od wiosny, gdy cieszymy się z kwitnących sadów, aż do jesieni, gdy nastają zbiory dojrzałych we wrześniowym słońcu, najlepszych na świecie jabłek. Zasmakujmy tego, co w Polsce najlepsze! W specjalnym sezonowym menu, dostępnym we wrześniu, znajdą się potrawy, napoje, drinki i desery. Wszystkie pozycje są przyrządzane z najlepiej wyselekcjonowanych, dojrzałych w tegorocznym słońcu polskich jabłek, które zainspirowały szefów kuchni do własnych kulinarnych interpretacji. Zapraszamy do świętowania #Jabłonek również w Sakwie! Będzie w czym wybierać, będzie gdzie się bawić i swawolić. Dziękujemy Fundacji State of Poland za dostarczenie polskich jabłek do Wilna! Więcej informacji www.jablonki.com

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację drogą e-mailową pod adresem barbara.orszewska@instytutpolski.pl do 1 września br. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Narodowe Czytanie 2021”. W treści wiadomości prosimy o podanie swego imienia, nazwiska i numeru telefonu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy dostosować się do aktualnych wymogów pandemicznych.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie, Polskie Studio Teatralne, kawiarnia „Sakwa”.